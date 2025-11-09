Enem 2025: Secretária de Educação acompanha chegada de estudantes

Secretária estadual da Educação, Rowenna Brito - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) movimenta Salvador e diversas cidades da Bahia neste domingo, 9. No Colégio Central da Bahia, no bairro de Nazaré, a secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, recepcionou os candidatos, acompanhada de equipes da pasta e de voluntários que auxiliaram na organização e acolhimento dos estudantes.

Segundo a secretária, toda a estrutura do estado está mobilizada para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes. “A nossa equipe toda engajada na Bahia inteira. Eu acabei de sair da Secretaria de Segurança Pública, onde temos uma central de monitoramento que acompanha câmeras, deslocamento, entrega dos malotes das provas e até escoltas, com o apoio da Polícia Militar. Por conta da chuva, tivemos pequenas intercorrências em alguns municípios, como Tapetinga, mas a Coelba já foi acionada para resolver”, explicou Rowenna.

Em Salvador, o governo estadual garantiu gratuidade no metrô para os candidatos, enquanto a prefeitura liberou o transporte coletivo gratuito durante o horário das provas. “Todo mundo junto, de mãos dadas, para garantir um bom Enem na Bahia”, ressaltou. Ela destacou ainda o envolvimento das prefeituras e diretores escolares que acompanharam os alunos em ônibus até os locais de prova em municípios vizinhos.

Estrutura e balanço estadual

Durante entrevista com a imprensa, a secretária afirmou que a Bahia tem quase meio milhão de inscritos no Enem 2025, consolidando-se como o maior estado do Nordeste em número de participantes. “A Bahia figura entre os três estados que mais aprovaram estudantes no Enem no ano passado, e não tenho dúvida de que avançaremos ainda mais este ano. Trabalhamos com muita dedicação, professores, gestores, coordenação pedagógica, prefeitos e prefeitas. O Enem democratiza o acesso à universidade e inverte a lógica histórica, abrindo as portas do ensino superior público aos estudantes da rede estadual”, afirmou a secretária.

Segundo a secretária, após a prova, ela realizará uma análise do tema da redação, com uma live especial no YouTube da SEC e na TV Educa Bahia, comandada por professores que acompanharam a preparação dos estudantes ao longo do ano. A proposta, segundo Rowenna, é oferecer um momento de reflexão e segurança para os alunos antes do segundo dia de exame, no próximo domingo.

Distribuição de kits

Para ajudar a reduzir a tensão dos candidatos, a Secretaria distribuiu kits com canetas, garrafas de água e barras de cereal na porta das escolas. “A distribuição dos kits foi pensada para acalmar os alunos e recepcioná-los antes da prova. Muitos esquecem a caneta, ficam nervosos, e a gente está aqui para apoiar. Ano passado até ajudamos um estudante que esqueceu o documento, conseguimos resolver a tempo. Nosso desejo é que ninguém perca a chance de fazer a prova e de conquistar uma vaga na universidade”, contou Rowenna Brito.

A equipe da Secretaria também permanece de prontidão para auxiliar candidatos que enfrentassem qualquer dificuldade de acesso. “Quando está perto da hora de fechar os portões, a gente libera aqui a frente porque, se tiver alguém chegando correndo, vamos ajudar a entrar. A gente quer que eles acessem a universidade pelo Enem”, completou a secretária.

Colégio Central da Bahia

O assessor especial da Secretaria da Educação do Estado (SEC), Manoel Calazans, destacou a importância do exame e o simbolismo de acompanhar os estudantes na porta do Colégio Central da Bahia, em Salvador, uma das instituições mais tradicionais do estado.

“É bacana a gente estar na frente do Colégio Central, porque o Colégio Central tem quase 200 anos de história, é muito emblemático. E aí eu estou falando isso por conta da importância que o Enem tem para a juventude brasileira hoje”, afirmou Calazans. Segundo ele, o exame reúne quase 5 milhões de participantes em todo o país e representa não apenas uma avaliação do ensino médio, mas também um passaporte para o ensino superior, por meio de programas como Sisu, Prouni e Fies.

Manoel Calazans, assessor especial da SEC | Foto: Loren Beatriz

O assessor ressaltou o papel da rede estadual da Bahia em estimular os jovens a sonhar com o ingresso na universidade. “O estudante, filho do trabalhador, precisa ter esse desejo, e é o Enem que permite isso. A gente tem feito os aulões nas escolas estaduais e investido muito na construção de texto, porque os meninos e meninas precisam ter embasamento e repertório para fazer uma boa redação”, explicou.

Calazans também celebrou o desempenho recente da Bahia nas edições anteriores do exame. “O Enem foi muito generoso com a Bahia nas últimas edições, a rede estadual ficou entre as que mais aprovaram nas universidades públicas. A gente comemora e torce para que 2025 seja mais uma edição de sucesso”, disse.