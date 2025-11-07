Gratuito! Estudantes de Salvador não vão pagar ônibus nos dias do Enem

A medida valerá para os dois domingos de aplicação da prova, nos dias 9 e 16 de novembro - Foto: Jefferson Peixoto | Secom

Os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não vão pagar tarifa de ônibus em Salvador nos dias das provas. A medida inédita foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis nesta sexta-feira, 7, durante o Mega Aulão IngreSSAr 2025, realizado no Centro de Convenções de Salvador.

A gratuidade valerá nos dois domingos de aplicação da prova, dias 9 e 16 de novembro. “Aproveito a oportunidade, neste evento com mais de 5 mil jovens, para anunciar que nos dois domingos de realização do Enem o transporte público será gratuito para os estudantes que irão fazer a prova, para não se preocuparem com o valor da passagem”, afirmou o prefeito.

Além da isenção na tarifa, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai reforçar a frota de ônibus para atender as principais regiões da cidade nos dias de prova.

Mega Aulão IngreSSA

O anúncio foi feito diante de um público de cerca de 5 mil alunos inscritos no Enem 2025, que participaram do Mega Aulão IngreSSAr. O evento, promovido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), reuniu professores das principais áreas do conhecimento cobradas no exame.

Os educadores apresentaram:

dicas;

revisões;

e orientações práticas para os estudantes na reta final de preparação.

A programação também contou com:

apresentações culturais;

sorteios;

atividades para aliviar a tensão antes das provas.

“É a revisão final. Os melhores professores da cidade estão aqui. É um momento único, de definir o futuro, encerrar uma fase e iniciar outra”, destacou Bruno Reis.

Inclusão e acessibilidade

O evento contou com intérpretes de Libras, audiodescritores e guias de acessibilidade para estudantes com deficiência, autismo ou mobilidade reduzida. Segundo a diretora de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, Daiane Pina, a prefeitura também está formando ledores e transcritores para auxiliar candidatos durante o exame.

“Temos pessoas surdas, com baixa visão e autistas participando. Trouxemos abafadores e profissionais preparados para acompanhar todo o processo”, explicou.

A estudante Maria Ludmila Monteiro, de 29 anos, foi uma das participantes do aulão. “Essa é a primeira vez que faço o Enem. Vim cedo para aproveitar tudo. Está tudo bem organizado e me sinto mais confiante para a prova”, disse ela, moradora de Mussurunga.

Enem

O Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, com exceção de algumas cidades do Pará, onde as provas ocorrerão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Neste domingo (9), os candidatos farão as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. No domingo seguinte (16), será a vez de Matemática e Ciências da Natureza.