A TARDE Educação marca presença no ' Aulão Prepara Enem'

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, marcou presença no 'Aulão Prepara Enem' - evento promovido pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC) -, nesta quinta-feira, 6, na Arena A TARDE.

No espaço, os estudantes contaram com roleta de prêmios, mural dos sonhos, túnel instagramável e distribuição de brindes.

A coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, destacou o propósito da participação.

"Tivemos o cuidado de termos garrafas transparentes para que os estudantes possam utilizar, inclusive, nos dias das provas, além da distribuição de caneta esferográfica preta. Todo esse material e as ações aqui realizadas foram pensadas para que eles se sintam acolhidos, abraçados e acompanhados nesse momento de tanta pressão que é o Enem", ressaltou.

Já a coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, destacou a importância de momentos de leveza antes da prova.

"Eu acho que eles [estudantes] precisam muito disso nesse momento para desopilar e ficarem bem preparados e leves para enfrentar a prova no próximo domingo", disse.

O diretor de Relações Institucionais do Grupo ATARDE, Luciano Neves, classificou a ação como um verdadeiro "golaço".

"Para nós, é uma grande satisfação termos sido escolhidos pela SEC, uma parceira de longa data. É muito gratificante ver o entusiasmo e ativa participação dos estudantes aqui, na Arena A TARDE. Temos a certeza de que a escolha pelo espaço e o acolhimento dos estudantes neste novo equipamento vão reforçar ainda mais o compromisso conjunto com a educação", declarou.

O presidente do Grupo, João Mello Leitão, também declarou o orgulho de ver a Arena A TARDE sendo palco de uma ação educacional de grande alcance.

"Quando lançamos a Arena A TARDE, pensamos em um equipamento multifuncional, e hoje a gente é surpreendido com o Aulão do Enem em um formato que nos orgulha muito, porque estamos falando jovens, estamos falando de futuro. O projeto A TARDE Educação é um motivo de orgulho para o Grupo A TARDE. Hoje é um dia de celebração e estamos muito felizes", afirmou.

Aulão Prepara Enem

Além da capital baiana, o 'Aulão Prepara Enem' aconteceu em diversos municípios baianos, reunindo mais de 120 mil estudantes. A iniciativa integra a política da SEC de fortalecimento da preparação para o Enem e de ampliação do acesso dos jovens da rede pública ao Ensino Superior.

Em Salvador, na Arena A TARDE, o evento reuniu mais de dois mil estudantes e contou com palco, painel de LED, transmissão ao vivo no canal Educação Bahia, no Youtube, e cobertura completa do Grupo A TARDE em todos os seus canais.

Durante a programação foram distribuídos kits de lanche e vales para a compra de água. Os participantes tiveram à disposição banheiros químicos espalhados e ambulâncias, garantindo conforto, segurança e apoio durante toda a programação.