EDUCAÇÃO
ENEM 2025

Acolhimento durante o Enem: Governo faz ações de incentivo a educação

Os estudantes que foram realizar a prova neste fim de semana ganharão alguns brindes

Franciely Gomes e Loren Beatriz

Por Franciely Gomes e Loren Beatriz

06/11/2025 - 17:38 h



Os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) serão contemplados com uma ação especial neste fim de semana na Bahia. A Secretária de Educação da Bahia, juntamente com o Governo do Estado, preparou uma ação especial de acolhimento para estes jovens.

Além do acesso gratuito ao metrô de Salvador e Lauro de Freitas, os estudantes receberão brindes que podem auxiliar no momento da prova, como água, canetas pretas e abanadores nas estações da Lapa, Rodoviária, Acesso Norte e Pirajá.

Coordenador de ensino médio da Superintendência de Políticas para Educação Básica (SUPED), órgão da Secretaria de Educação da Bahia, Ítalo Paim afirmou ao A TARDE que a iniciativa busca garantir mais segurança e conforto para os estudantes.

“Domingo a gente não larga a mão deles. Estaremos nas portas entregando os kits e levando aquela palavra de incentivo, dizendo literalmente que estamos com eles no Enem. No domingo também, depois da prova, a gente vai ter uma live para discutir o tema da redação, porque não deixa de ser um recurso também para as outras áreas do conhecimento, porque a redação é transdisciplinar”, disse ele.

“Então aquilo que é desdobramento da primeira prova, ela acaba tendo impacto também nas outras. Para a gente é importante continuar esse acompanhamento, pois sabemos da ansiedade pós-prova. Então eles vão ter realizado as provas, ter pensado ali como é que vai ser essa dinâmica, se foram bem na redação ou não e poder sentar ali e entender como foi e o que acertou”, disse ele, explicando que a live será transmitida no Instagram da Secretaria de Educação, às 19 horas.

Aulão Prepara Enem reúne estudantes na Arena A TARDE e destaca ações do governo
Rowenna Brito destaca impacto do 'Aulão Prepara Enem' na Arena A TARDE
Rowenna Brito apresenta novidades do Prepara Enem ao vivo na A TARDE FM

Já Helaine Souza, Superintendente de Políticas para Educação Básica da Bahia, afirmou que a missão dos gestores da Secretaria é garantir este acolhimento para os estudantes baianos.

“Nós, enquanto gestores da Secretaria de Educação e dos núcleos territoriais do interior, costumamos ir para as portas das escolas para recepcionar os estudantes lá. Então é um grande momento de incentivo, de auxiliar também, levar um kit lanche, para que aumente a autoestima deles e os faça se sentirem valorizados nesse processo”, disparou.

“Então nós vamos para as escolas que têm maior quantitativo de estudantes para fazer a prova, maior quantitativo de inscritos realizando o exame naquele dia, e também nas estações do metrô”, finalizou.

Aulão do Enem

Como forma de preparação para as provas do Enem, o Governo da Bahia realizou um aulão especial para estudantes de escolas públicas nesta quinta-feira, 6. O evento aconteceu na Arena A TARDE, localizada no bairro do Caminho das Árvores, e contou com a participação de professores de diversas matérias.

Os estudantes também puderam contemplar shows de marchinhas e muito conhecimento neste dia, que promete prepará-los para a realização de uma boa prova no próximo domingo, dia 9 de novembro.

Vale lembrar que o Enem 2025 será aplicado em duas etapas: neste domingo, 9, com as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação; e no domingo seguinte, dia 16, com Ciências da Natureza e Matemática, totalizando 180 questões objetivas.

