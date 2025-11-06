Aulão Prepara Enem reúne estudantes na Arena A TARDE e destaca ações do governo

Estudantes participam de ação na Arena A TARDE nesta quinta - Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

Presente no Aulão Prepara Enem, ação inédita que acontece nesta quinta-feira, 6, na Arena A TARDE, a secretária da Educação da Bahia (SEC), Rowenna Brito, detalhou as ações da pasta para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A prova vai ser realizada por 120 mil estudantes da rede estadual em diversos municípios da Bahia.

A iniciativa tem como objetivo oferecer apoio emocional e incentivo aos jovens que participam da prova, reforçando o compromisso do governo com a educação em todas as etapas da formação. De acordo com Rowenna, a mobilização acontecerá na porta das unidades escolares onde serão aplicadas as provas do Enem, com a presença de gestores e equipes das Diretorias Regionais de Educação (NTEs), em Salvador, e no interior da Bahia.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“É recepcionar os estudantes onde tem prova do Enem. É acolher, é entregar um kit com uma barra de cereal, uma fruta, água, com uma palavra de conforto, de animação, de tranquilidade, dizendo para eles que eles são vencedores, que eles já estão aqui para fazer a prova e que eles estudaram muito ao longo desse ano. A gente sabe como eles estudaram e o resultado disso, a gente sabe que vai ser o sucesso deles na avaliação”, explicou.

Ensino superior em vista

A secretária Rowenna Brito | Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

Além das ações voltadas ao Enem, a secretária destacou o investimento do governo estadual em todas as etapas da educação, com atenção especial ao ensino superior.

“A gente está fazendo um alto investimento na alfabetização das crianças com o Bahia Alfabetizada. Depois, vem o olhar dedicado para o ensino fundamental, ensino médio nessa grande frente que a gente tem feito de investimento, de infraestrutura física, de formação de professores, de programas e projetos, e em seguida do ensino superior”.

De acordo com a secretária, todas as quatro universidades estaduais receberam um alto investimento em infraestrutura física e valorização dos profissionais da educação. “Nós, inclusive zeramos o cadastro de promoções de professores. Nenhum professor do ensino superior mais está na fila da promoção. Nós conseguimos zerar isso, além dos programas e projetos”.

“Tem ainda o Mais Futuro e o Partiu Estágio, que é para quando o estudante terminou aqui, passou, acessou a universidade pelo Enem, ele conseguir permanecer na universidade, com acompanhamento, com o programa de permanência do governo do estado. Então, a gente tem feito um grande cerco em prol da educação nas várias frentes da educação do estado da Bahia”, completou.

Enem acontece neste domingo em quase todo Brasil

O Enem 2025 será aplicado em duas etapas: neste domingo, 9, com as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação; e no domingo seguinte, dia 16, com Ciências da Natureza e Matemática, totalizando 180 questões objetivas.

As exceções são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, devido à realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, de 10 a 21 de novembro. Nas três cidades paraenses, os candidatos farão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Horários de aplicação

Nos dois domingos de aplicação da prova, os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h (horário de Brasília). Depois desse horário, nenhuma entrada é permitida. A prova começa pontualmente às 13h30.

A saída da sala é permitida a partir das 15h30, mas o caderno de questões só pode ser levado nos 30 minutos finais do exame.

O que levar?

Documento oficial com foto, cartão de confirmação e a caneta preta esferográfica transparente. É permitido comer e beber durante a prova, desde que os itens sejam vistoriados pelo chefe de sala.