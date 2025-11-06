Rowenna Brito destaca impacto do ‘Aulão Prepara Enem’ na Arena A TARDE

Rowenna Brito, secretária da Educação da Bahia - Foto: Isabelle Santana | Ag. A TARDE

A secretária da Educação da Bahia (SEC), Rowenna Brito, foi a convidada do programa ‘Café das 7’, da A TARDE FM, nesta quinta-feira, 6. A gestora apresentará os detalhes, preparativos e expectativas para o ‘Aulão Prepara Enem’, ação inédita que acontece hoje na Arena A TARDE e promete marcar a reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, mobilizando 120 mil estudantes da rede estadual em diversos municípios da Bahia.

“A gente já vem fazendo uma série de ações na rede estadual de educação para o ENEM, trabalhando com os alunos ao longo desses três anos de ensino médio para que eles entendam a importância da escola, a importância da universidade. [...] Estamos fazendo uma série de ações”, iniciou.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Aqui em Salvador a gente escolheu um espaço muito especial que congrega vários elementos, a gente está em um jornal, um espaço de comunicação, que democratiza a informação, mas também é um lugar super acessível e é uma parceria que a gente tem com o Jornal A TARDE. Todo mundo vai poder assistir”, destacou a chefe da pasta.

O que a gente quer com ação como essa é que os nossos estudantes acessem a universidade, ofertar e apresentar para eles a possibilidade que para mim foi muito distante. Queremos que esse aulão consiga engajar, mobilizar, relaxar e revisar, mas que eles consigam também enxergar a universidade como o caminho possível para eles. Eu estou muito animada. Rowenna Brito - secretária da Educação da Bahia

Assista entrevista de Rowenna à rádio A TARDE FM

O Aulão

Promovida pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), a ação tem início às 14h desta quinta-feira, 6, com palco, painel de LED, transmissão ao vivo no canal Educação Bahia, no Youtube, e cobertura completa do Grupo A TARDE em todos os seus canais.

Estrutura Aulão Prepara Enem

Durante a programação serão distribuídos kits de lanche e vales para a compra de água. Os participantes ainda terão à disposição banheiros químicos espalhados e ambulâncias, garantindo conforto, segurança e apoio durante toda a programação.

O aulão vai reunir mais de dois mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio e contará com professores de destaque nacional, como:

Noslen Borges, referência em Língua Portuguesa

Vina Queiroz, especialista em Redação

Wagner Aguiar, mestre em Matemática pela UFBA

Éric Barreto, das áreas de Química e Matemática, pós-graduado em Ensino de Química e em Ensino Lúdico

O evento ainda inclui o relato inspirador de Matheus Moreira, estudante de Medicina da UEFS, que compartilhará suas estratégias de estudo e superação.

Além dos conteúdos, o evento também terá momentos de descontração, dicas práticas sobre alimentação, sono e gestão do tempo, tudo para garantir foco e tranquilidade nos dias de prova. O cantor Buja Ferreira, voz marcante da Timbalada, se junta a Rapha Chagas como atração musical do evento, prometendo levar energia e ritmo ao público entre uma aula e outra.

Além da capital baiana, os aulões acontecem em diversos municípios baianos, reunindo mais de 120 mil estudantes em toda a Bahia. A iniciativa integra a política da SEC de fortalecimento da preparação para o Enem e de ampliação do acesso dos jovens da rede pública ao Ensino Superior.

Enem acontece neste domingo em todo o Brasil

O Enem 2025 será aplicado em duas etapas: neste domingo, 9, com as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação; e no domingo seguinte, dia 16, com Ciências da Natureza e Matemática, totalizando 180 questões objetivas. Em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, as provas acontecem em 30 de novembro e 7 de dezembro.

Horários de aplicação

Portões abrem: 12h

12h Fecham: 13h (sem tolerância)

13h (sem tolerância) Início da prova: 13h30

Duração

1º dia (9/11): até 19h (5h30 de prova)

2º dia (16/11): até 18h30 (5h de prova)

A saída da sala é permitida a partir das 15h30, mas o caderno de questões só pode ser levado nos 30 minutos finais do exame.

O que levar?

Documento oficial com foto, cartão de confirmação e a caneta preta esferográfica transparente. É permitido comer e beber durante a prova, desde que os itens sejam vistoriados pelo chefe de sala.

Serviço