Farol da Barra recebe evento de ciência e tecnologia nesta quarta - Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

Experimentos e ideias criativas tomam conta do Farol da Barra, em Salvador, durante a programação da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), promovida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). O evento reúne estudantes, professores, pesquisadores e o público geral em atividades que exploram temas como mudanças climáticas, cultura oceânica e inovação.

Até as 17h, a área do Farol será uma vitrine para a ciência feita na Bahia. O público poderá conhecer de perto experimentos e iniciativas que unem sustentabilidade e tecnologia, em espaços interativos:

Clube de Ciências, com projetos desenvolvidos por escolas da rede estadual;

Bahia Faz Ciência, que apresenta soluções criativas para a poluição marinha;

Espaço Maker, onde jovens demonstram como a robótica e a cultura maker podem inspirar novas formas de aprender e criar.

Centenas de estudantes da rede pública apresentam seus projetos e mostram que o interesse pela ciência cresce quando o aprendizado se conecta com a realidade local. Para a estudante do Centro Estadual de Educação Profissional em Ciência, Tecnologia e Comunicação (CEEPTIC) de Lauro de Freitas, Ananda Jacira Tolentino, que expõe junto com os colegas 10 projetos sobre robótica, o evento representa um incentivo para seguir na carreira.

“Eu entrei como mais um passatempo. Só que a partir do momento que eu comecei a estudar um pouco mais, eu comecei a procurar problemas para resolver dentro da escola e a professora foi ajudando. Eu fui me interessando mais e a professora agora está tentando ajudar a gente a procurar novos meios, novas oportunidades. Eu estou feliz e eu estou pretendendo cursar engenharia para seguir os passos dela”, contou.

De acordo com o secretário da Secti, Marcius Gomes, o envolvimento dos jovens reforça a importância da popularização da ciência.

“A Semana Nacional é um convite para que a sociedade se aproxime da ciência e perceba o potencial transformador que temos em cada território. Estamos celebrando aqui uma série de investimentos do Governo do Estado, a Semana Nacional é um projeto, é uma política de Governo Federal que a Bahia vem se engajando nos últimos anos e esse ano nós temos três eixos centrais, o planeta água, a cultura oceânica e as mudanças climáticas. São temas que são de extrema relevância para refletir não só a ciência, mas a nossa relação com o meio ambiente”, destacou.

No Palco da Popularização, o público acompanhará durante todo o dia debates e rodas de conversa sobre temas ligados ao mar e à vida nas comunidades costeiras.

Lançamento de novos Editais

Pela manhã, a programação foi marcada pelo lançamento de dois novos editais da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb). O Edital Centelha III, em parceria com a Finep, destina R$ 4 milhões para apoiar 47 empreendimentos inovadores, com subvenções de até R$ 80 mil e bolsas de R$ 50 mil via CNPq.

“A gente começa com o trabalho onde as pessoas entram com uma ideia, essa ideia vai ser aperfeiçoada ao longo do processo e depois nós incentivamos ele a abrir uma empresa e financiamos o primeiro projeto. Chama-se Centelha exatamente porque a centelha é para abrir o fogo da grande startup que vai virar no futuro”, destacou o diretor-geral da Fapesb, Handerson Leite.

Já o Edital de Subvenção Econômica para Soluções de Sistemas Inteligentes vai investir R$ 6 milhões em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) voltados à inteligência artificial e automação de processos em órgãos públicos estaduais.