EDUCAÇÃO
DE GRAÇA!

Metrô será gratuito para estudantes durante o Enem 2025

Os estudantes poderão acessar o transporte público sem pagar a tarifa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/11/2025 - 12:06 h
O transporte será gratuito para os estudantes
O transporte será gratuito para os estudantes

Os estudantes baianos ganharam um presente faltando menos de uma semana para a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os candidatos poderão acessar de forma gratuita as duas linhas da CCR metrô Bahia, incluindo a cidade de Lauro de Freitas, nos dias 9 e 16 de novembro.

O acesso ao transporte será liberado através da apresentação do comprovante de inscrição do Enem e do documento oficial com foto, para os funcionários presentes nas catracas das estações. A gratuidade será válida tanto na ida quanto na volta.

Leia Também:

Professores do NTE 09 participam de workshop sobre direção defensiva
Governo estuda reduzir aulas práticas da CNH de 20 para 2 horas
Última chamada: cadastro de alunos na Rede de Ensino de Salvador termina nesta semana

A iniciativa, oferecida pelo Governo da Bahia, visa garantir segurança e conforto para os estudantes, diminuindo o tempo de deslocamento e os possíveis custos com transporte público até o respectivo local da prova.

Além dos estudantes, servidores da SEC envolvidos na ação “Educação no Metrô” também terão direito ao benefício de gratuidade. Eles serão responsáveis por acolher e incentivar os estudantes que passarem pelas estações da Lapa, Rodoviária, Acesso Norte e Pirajá, distribuindo canetas, água e outros itens.

x