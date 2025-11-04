Professores do NTE 09 participam de workshop sobre direção defensiva

- Foto: Amanda Malta/SEC

Professores e técnicos do Núcleo Territorial de Educação (NTE) 09, do Vale do Jiquiriçá, participaram nesta terça-feira, 4, do workshop “Direção defensiva: educação que salva vidas”, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). O encontro foi realizado no Colégio Estadual Pedro Calmon - Tempo Integral, em Amargosa.

A iniciativa teve o objetivo de discutir a direção defensiva como prática educativa e cidadã, destacando a importância de inserir o tema no ambiente escolar para formar condutores e pedestres mais conscientes. Durante a formação, foram apresentados os cinco princípios da direção defensiva, fundamentais para uma convivência ética e segura no trânsito:

Conhecimento do veículo;

Atenção constante;

Previsão de riscos;

Decisão rápida e segura;

Responsabilidade social.

Entre os principais fatores de risco destacados na atividade estão o uso de celular ao volante, o excesso de velocidade, o consumo de álcool, além da fadiga, da pressa e da imprudência - comportamentos que estão entre as principais causas de acidentes nas vias.

A professora Vanuza Ribeiro, do Colégio Estadual Maria Cândida de Castilho Fontoura, de Itiruçu, destacou a importância do aprendizado. “Só tenho mesmo a agradecer e dizer a vocês que, o conhecimento adquirido aqui hoje, vamos levar para a sala de aula, para o nosso dia a dia”, disse.

Também presente no encontro, a psicóloga da Secretaria de Educação da Bahia (SEC), Dielma Castro, pontuou a dimensão social e educativa do tema.

“Falar de educação no trânsito é algo que fala de vidas, de saúde pública, economia, o direito do outro. É um tema extremamente necessário e fundamental para a educação, porque consequentemente acaba influenciando também nas outras esferas da vida”.

A formação contou com a mediação da coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino; e de Daniela Silva, também representando o A TARDE Educação.