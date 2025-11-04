Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO VIÁRIA

Professores do NTE 09 participam de workshop sobre direção defensiva

Iniciativa do A TARDE Educação e Detran-BA discutiu práticas pedagógicas e cidadãs para um trânsito mais seguro

Redação

Por Redação

04/11/2025 - 15:59 h | Atualizada em 04/11/2025 - 16:19
Imagem ilustrativa da imagem Professores do NTE 09 participam de workshop sobre direção defensiva
-

Professores e técnicos do Núcleo Territorial de Educação (NTE) 09, do Vale do Jiquiriçá, participaram nesta terça-feira, 4, do workshop “Direção defensiva: educação que salva vidas”, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). O encontro foi realizado no Colégio Estadual Pedro Calmon - Tempo Integral, em Amargosa.

Leia Também:

Governo estuda reduzir aulas práticas da CNH de 20 para 2 horas
Última chamada: cadastro de alunos na Rede de Ensino de Salvador termina nesta semana
Jerônimo anuncia aporte milionário em nova escola de tempo integral

A iniciativa teve o objetivo de discutir a direção defensiva como prática educativa e cidadã, destacando a importância de inserir o tema no ambiente escolar para formar condutores e pedestres mais conscientes. Durante a formação, foram apresentados os cinco princípios da direção defensiva, fundamentais para uma convivência ética e segura no trânsito:

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Conhecimento do veículo;
  • Atenção constante;
  • Previsão de riscos;
  • Decisão rápida e segura;
  • Responsabilidade social.

Entre os principais fatores de risco destacados na atividade estão o uso de celular ao volante, o excesso de velocidade, o consumo de álcool, além da fadiga, da pressa e da imprudência - comportamentos que estão entre as principais causas de acidentes nas vias.

A professora Vanuza Ribeiro, do Colégio Estadual Maria Cândida de Castilho Fontoura, de Itiruçu, destacou a importância do aprendizado. “Só tenho mesmo a agradecer e dizer a vocês que, o conhecimento adquirido aqui hoje, vamos levar para a sala de aula, para o nosso dia a dia”, disse.

Também presente no encontro, a psicóloga da Secretaria de Educação da Bahia (SEC), Dielma Castro, pontuou a dimensão social e educativa do tema.

“Falar de educação no trânsito é algo que fala de vidas, de saúde pública, economia, o direito do outro. É um tema extremamente necessário e fundamental para a educação, porque consequentemente acaba influenciando também nas outras esferas da vida”.

A formação contou com a mediação da coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino; e de Daniela Silva, também representando o A TARDE Educação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A TARDE Educação Detran-BA direção defensiva Educação NTE 09

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

x