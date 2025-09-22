'Papo de Trânsito' reforça Semana Nacional de Trânsito

Veículos na Avenida Paralela, em Salvador - Foto: Adilton Venegeroles/Ag. A Tarde

O ‘Papo de Trânsito’, quadro do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, é destaque na Semana Nacional de Trânsito 2025 com ações voltadas à conscientização viária. A campanha, instituída pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), acontece até quinta-feira, 25, em todo o país, incentivando atitudes mais humanas e responsáveis nas vidas públicas.

Com o tema "Desacelere. Seu bem maior é a vida", o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) promove em Salvador e no interior da Bahia atividades, como: cursos, palestras, apresentações culturais, seminários, blitzes educativas e ações voltadas para diferentes públicos.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O quadro ‘Papo de Trânsito’ amplia esse debate com conteúdos especiais. Na quinta-feira, 25, Dia Nacional do Trânsito, será publicado um material exclusivo sobre segurança viária.

Além disso, será lançada a edição 2025 do prêmio “Trânsito de Ideias: cidadania e sustentabilidade nas mãos dos jovens”, que incentiva estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual da Bahia a refletirem, por meio da escrita, soluções criativas para os desafios do trânsito no Brasil.

Para acompanhar novidades e conteúdos da Semana Nacional de Trânsito, siga o Instagram @atardeeducacao.