Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

'Papo de Trânsito' reforça Semana Nacional de Trânsito

Quadro do A TARDE Educação lança conteúdo especial no Instagram

Redação

Por Redação

22/09/2025 - 11:00 h
Veículos na Avenida Paralela, em Salvador
Veículos na Avenida Paralela, em Salvador -

O ‘Papo de Trânsito’, quadro do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, é destaque na Semana Nacional de Trânsito 2025 com ações voltadas à conscientização viária. A campanha, instituída pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), acontece até quinta-feira, 25, em todo o país, incentivando atitudes mais humanas e responsáveis nas vidas públicas.

Com o tema "Desacelere. Seu bem maior é a vida", o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) promove em Salvador e no interior da Bahia atividades, como: cursos, palestras, apresentações culturais, seminários, blitzes educativas e ações voltadas para diferentes públicos.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O quadro ‘Papo de Trânsito’ amplia esse debate com conteúdos especiais. Na quinta-feira, 25, Dia Nacional do Trânsito, será publicado um material exclusivo sobre segurança viária.

Além disso, será lançada a edição 2025 do prêmio “Trânsito de Ideias: cidadania e sustentabilidade nas mãos dos jovens”, que incentiva estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual da Bahia a refletirem, por meio da escrita, soluções criativas para os desafios do trânsito no Brasil.

Para acompanhar novidades e conteúdos da Semana Nacional de Trânsito, siga o Instagram @atardeeducacao.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A TARDE Educação Detran-BA Educação no Trânsito Semana Nacional de Trânsito 2025 Senatran

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Veículos na Avenida Paralela, em Salvador
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Veículos na Avenida Paralela, em Salvador
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Veículos na Avenida Paralela, em Salvador
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

Veículos na Avenida Paralela, em Salvador
Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

x