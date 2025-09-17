Menu
SALVADOR
SALVADOR

Semana Nacional de Trânsito na Bahia terá blitzes, cursos e ações educativas

Eventos vão marcar a semana especial entre os dias 18 e 25 de setembro

Redação

Por Redação

17/09/2025 - 16:39 h
Detran faz Semana Nacional de Trânsito na Bahia
Detran faz Semana Nacional de Trânsito na Bahia -

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) vai promover uma série de atividades para marcar a Semana Nacional de Trânsito, que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro, em Salvador e em municípios do interior da Bahia.

Com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, a programação envolve cursos, palestras, apresentações culturais, seminários, blitzes educativas e ações voltadas para diferentes públicos.

Segundo o Detran-BA, o objetivo é unir segurança e educação para conscientizar motoristas, pedestres e passageiros sobre a importância de um trânsito mais humano e responsável.

A iniciativa integra o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) e conta com a participação de secretarias estaduais e instituições parceiras.

Atividades para semana especial

Entre as atividades previstas estão oficinas lúdicas com crianças, como teatro de fantoches em escolas, workshops voltados para mulheres, ações específicas com motofretistas e mototaxistas, além de palestras com especialistas renomados, como o advogado e professor de direito de trânsito Julyver Modesto e Alexandre Baroni, ganhador do Prêmio Direitos Humanos de 2012 na categoria pessoas com deficiência.

Durante a semana, também haverá homenagens a agentes que contribuem para um trânsito mais seguro e a veiculação de uma campanha nos principais meios de comunicação com o slogan “Vá na manha, volte de boa”.

Para o diretor-geral do Detran-BA, Max Passos, a proposta é trabalhar de forma transversal, envolvendo todos os agentes que fazem parte da rotina do trânsito.

“A orientação do governador Jerônimo Rodrigues é que possamos sempre integrar educação e conscientização. Estamos envolvendo estudantes, pedestres, condutores, motofretistas, rede de saúde, todos em prol de um trânsito mais seguro”, destacou.

Tags:

blitzes Detran Semana Nacional de Trânsito Trânsito

x