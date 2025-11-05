AO VIVO
Rowenna Brito apresenta novidades do Prepara Enem ao vivo na A TARDE FM
Entrevista no Café das 7 antecipa bastidores da mobilização estadual que vai reunir milhares de estudantes na Arena A TARDE, nesta quinta-feira, 6
O programa ‘Café das 7’, da A TARDE FM, recebe nesta quinta-feira, 6, a secretária da Educação da Bahia (SEC), Rowenna Brito, a partir das 8h30. A entrevista completa poderá ser acompanhada em atardefm.com.br ou sintonizada na 103.9.
Durante a conversa, a titular da pasta apresentará os detalhes, preparativos e expectativas para o 'Aulão Prepara Enem', ação inédita que promete marcar a reta final de preparação para o Enem 2025, mobilizando 120 mil estudantes da rede estadual em diversos municípios da Bahia.
Evento começa às 14 horas
Em Salvador, o evento - promovido pela SEC - acontece a partir das 14 horas, na Arena A TARDE, com palco, telões, transmissão ao vivo no canal Educação Bahia, no YouTube, e cobertura completa do Grupo A TARDE, em todos os seus canais.
O aulão reunirá professores renomados, como Noslen Borges, referência no ensino de Língua Portuguesa e criador do maior canal de educação da área no YouTube; Vina Queiroz, professora da rede estadual e especialista em redação no modelo do Enem; e Wagner Aguiar, mestre em ensino de Matemática pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Além dos conteúdos, o aulão terá momentos de descontração, dicas práticas sobre alimentação, sono e gestão do tempo, tudo para garantir foco e tranquilidade nos dias de prova. O encerramento será em clima de celebração, com show do cantor Rapha Chagas.
Enem acontece neste domingo em todo o Brasil
O Enem 2025 começa neste domingo, 9, com as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. No domingo seguinte, dia 16, será a vez das provas de Ciências da Natureza e Matemática, totalizando 180 questões objetivas.
Nos dias das provas, os participantes devem levar um documento oficial com foto, cartão de confirmação e a caneta preta esferográfica transparente.
