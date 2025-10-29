Arena A TARDE sediará aulão preparatório do Governo da Bahia para o Enem

Programação está prevista para começar às 14h - Foto: Olga Leria | Ag. A TARDE

A Arena A TARDE recebe, na próxima quinta-feira, 6, o "Aulão Prepara Enem", promovido pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC). Voltada à preparação dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual de ensino, a iniciativa pretende reunir mais de dois mil jovens.

A programação, prevista para começar às 14h, integra a estratégia da SEC para fortalecer a preparação dos jovens da rede pública e ampliar as oportunidades de acesso ao Ensino Superior. Além da capital baiana, os aulões serão realizados simultaneamente em diversos municípios do estado.

O "Aulão Prepara Enem" abordará conteúdos das principais áreas do Enem, como Língua Portuguesa, Redação e Matemática - com a participação de professores reconhecidos nacionalmente:

Noslen Borges, referência no ensino de Língua Portuguesa e criador do maior canal educacional da área no YouTube;

Vina Queiroz, professora da rede estadual e especialista em redação no modelo do Enem;

Wagner Aguiar, mestre em ensino de Matemática pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O evento também contará com o estudante de Medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Matheus Moreira, que dará dicas de estudos e relatos das estratégias utilizadas para ingressar no Ensino Superior.

Entre as atividades previstas estão aulões temáticos intercalados com momentos de relaxamento, dicas práticas sobre alimentação, documentos obrigatórios, estratégias de leitura, rotina de sono e gestão do tempo. O encerramento será marcado por um show especial do cantor Rapha Chagas, celebrando o empenho e a trajetória dos estudantes da rede estadual rumo ao Enem 2025.