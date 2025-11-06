O que revisar antes do Enem: professores revelam conteúdos que mais caem

Professora Vina Queiroz durante o “Aulão Prepara Enem” - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

A poucos dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a ansiedade cresce entre os estudantes de todo o país. O desafio é grande, mas professores renomados garantem que ainda dá tempo de revisar os principais conteúdos e chegar preparado para o primeiro dia de prova, neste domingo, 9.

As entrevistas foram realizadas durante o “Aulão Prepara Enem”, na Arena A TARDE, em Salvador, nesta quinta-feira, 6, um evento inédito promovido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), com palco, transmissão ao vivo pelo canal Educação Bahia no YouTube e cobertura completa do Grupo A TARDE.

Quatro nomes de referência para o Enem, Vina Queiroz (Redação), Noslen Borges (Português), Wagner Aguiar (Matemática) e Éric Barreto (Química), compartilharam o que revisar na reta final das provas de 2025.

Redação: revise as competências

Para a professora Vina Queiroz, apresentadora do programa Descomplique Sua Redação, o foco da revisão deve estar na estrutura da redação e nas cinco competências que somam os mil pontos.

“Faça uma lista de conectivos, porque repetir conectivos tira pontos na competência 4. Além disso, compreenda a competência 5, os cinco elementos, porque você vai perder pontos se esquecer algum deles. E dá tempo! Garanto que dá tempo de aprender a usar os cinco elementos nesses três dias que faltam”, explica.

Vina ressalta ainda que a competência 2, responsável por avaliar o repertório sociocultural, tem sido a principal causa de queda nas notas, especialmente entre alunos que apostam em frases prontas e citações genéricas.

“O aluno decorava um repertório genérico, e por muitos anos isso vem acontecendo, como por exemplo a Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e várias frases de vários filósofos, que servia para qualquer tema, qualquer tema social”, detalha.

Para ela, o segredo é usar referências que façam sentido dentro do contexto do tema, valorizando o conhecimento adquirido ao longo da vida escolar.

“O Enem é inclusivo, ele quer saber o que o aluno aprendeu. Pode citar livros da infância, como O Patinho Feio ou Cinderela. Se o tema for bullying, use O Patinho Feio. Se for trabalho análogo à escravidão, use Cinderela. O importante é a conexão”, completa.

Português: revise gêneros textuais e funções da linguagem

O professor de Língua Portuguesa, Noslen Borges, destaca que o momento agora é de revisar os conteúdos que mais caem na prova de Códigos e Linguagens.

“Eu costumo dizer para revisar os conteúdos que mais caem, que é a parte de gênero textual e tipo textual, então saber o que é um gênero textual, o que esse gênero textual vai abordar, qual a intenção dele, se ele é informativo, se ele é narrativo. Então entender o gênero textual dessa forma, porque na prova vai ter muitos, muitos gêneros textuais diferentes”, diz.

Noslen também recomenda revisar as funções da linguagem, tema que costuma aparecer em pelo menos cinco questões, além de variação linguística, interpretação e compreensão textual.

“A confusão maior é achar que tudo é interpretação. Mas a maioria das questões do Enem é de compreensão, e a resposta está dentro do texto. Se o comando disser ‘o texto informa’, volte ao texto. Se disser ‘podemos inferir’, aí sim é interpretação”, completa.

Matemática: foque em matemática básica, geometria e estatística

Para o professor Wagner Aguiar, a chave para uma boa pontuação em Matemática está em revisar o essencial, sem tentar aprender assuntos novos de última hora.

“A prova do Enem, diferentemente de vestibulares, inspira muita matemática básica. Questões de porcentagem, proporcionalidade, gráficos e frações. Se você revisa bem a matemática básica, pode acertar até 18 ou 20 questões das 45”, explica.

Arena A TARDE recebeu o Aulão do Enem | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Ele também recomenda dar atenção a geometria e estatística. “Geometria tanto plana quanto espacial, especialmente cálculo de volume e áreas. Concentra nessas duas coisas. Uma dica agora forte é estatística, estatística sempre cai. Uma estatística simples, a descritiva, cálculo de média, modo e mediano”, conclui.

Química: revise radioatividade, eletroquímica e soluções

Na área de Ciências da Natureza, o professor de Química, Éric Barreto, indica os tópicos mais cobrados que costumam render boas questões para quem chega preparado.

“O que tem que revisar? Radioatividade, com toda certeza. Eletroquímica, cinética química, soluções. E as interações intermoleculares e polaridade. Junta polaridade e interação e saiba as funções inorgânicas para resolver problemas de solo ou ambientais. Com isso, você já pega uma boa margem de questões”, aponta.