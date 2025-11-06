Rowenna exalta parceria com o Jornal A TARDE para além de aulão do Enem

Secretária Rowenna Brito visita Arena A TARDE durante preparativos para o 'Prepara Enem' - Foto: Douglas Amaral

A Arena A TARDE recebe nesta quinta-feira, 7, o 'Aulão Prepara Enem' - iniciativa da Secretaria da Educação da Bahia (SEC) -, a partir das 14h. Durante a entrevista no programa ‘Café das 7’, a titular da pasta, Rowenna Brito, pontuou a escolha do local para a realização do maior aulão preparatório do estado.

Segundo ela, a parceria entre as instituições já é marcada por diversas ações voltadas à formação de estudantes e professores da rede estadual de ensino.

“Essa agenda que temos de parceria com o Jornal A TARDE já é além desse aulão. Outro dia, eu fui visitar uma escola nossa nova em Maracás. Quando eu cheguei, tinha todos os professores da rede municipal e da rede estadual fazendo oficina com o grupo do Jornal A TARDE, para letramento racial, letramento sobre comunicação, de como utilizar o jornal como instrumento de alfabetização”, destacou, acrescentando a importância da boa comunicação, especialmente com a juventude.

“Essa agenda da educação ser uma pauta central de um grupo empresarial faz toda a diferença para o desenvolvimento social e econômico do estado, e é muito bacana a gente poder construir essa parceria”, disse Rowenna.

Aulão Prepara Enem

Além da capital baiana, o 'Aulão Prepara Enem' acontece em diversos municípios baianos, reunindo mais de 120 mil estudantes. A iniciativa integra a política da SEC de fortalecimento da preparação para o Enem e de ampliação do acesso dos jovens da rede pública ao Ensino Superior.

De acordo com Rowenna, a rede estadual está engajada para poder fazer uma boa prova do Enem 2025.

“No exame do ano passado, a Bahia foi o terceiro estado com o maior número de estudantes que acessaram a universidade pelo Enem. A gente colocou 22 mil estudantes na universidade através do Enem, e isso nas universidades públicas, não estou nem falando com o SISU. Com o SISU essa conta aumenta muito mais. Somos o quarto estado com as melhores notas de redação do Enem”.

“Este ano, a gente tem a redação nota mil no estado da Bahia. Temos o engajamento de uma rede inteira, prefeitos e prefeitas envolvidos e engajados”, complementou.

Estrutura do Prepara Enem

Em Salvador, na Arena A TARDE, o evento vai reunir mais de dois mil estudantes e contará com palco, painel de LED, transmissão ao vivo no canal Educação Bahia, no Youtube, e cobertura completa do Grupo A TARDE em todos os seus canais.

Durante a programação serão distribuídos kits de lanche e vales para a compra de água. Os participantes ainda terão à disposição banheiros químicos espalhados e ambulâncias, garantindo conforto, segurança e apoio durante toda a programação.

O aulão vai reunir mais de dois mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio e contará com professores de destaque nacional, como:

Noslen Borges, referência em Língua Portuguesa;

Vina Queiroz, especialista em Redação;

Wagner Aguiar, mestre em Matemática pela UFBA;

Éric Barreto, das áreas de Química e Matemática, pós-graduado em Ensino de Química e em Ensino Lúdico.

O evento ainda inclui o relato inspirador de Matheus Moreira, estudante de Medicina da UEFS, que compartilhará suas estratégias de estudo e superação.

Além dos conteúdos, o evento também terá momentos de descontração, dicas práticas sobre alimentação, sono e gestão do tempo, tudo para garantir foco e tranquilidade nos dias de prova. O cantor Buja Ferreira, voz marcante da Timbalada, se junta a Rapha Chagas como atração musical do evento, prometendo levar energia e ritmo ao público entre uma aula e outra.

Enem acontece neste domingo em quase todo Brasil

O Enem 2025 será aplicado em duas etapas: neste domingo, 9, com as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação; e no domingo seguinte, dia 16, com Ciências da Natureza e Matemática, totalizando 180 questões objetivas.

As exceções são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, devido à realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), de 10 a 21 de novembro. Nas três cidades paraenses, os candidatos farão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Horários de aplicação

Nos dois domingos de aplicação da prova, os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h (horário de Brasília). Depois desse horário, nenhuma entrada é permitida. A prova começa pontualmente às 13h30.

A saída da sala é permitida a partir das 15h30, mas o caderno de questões só pode ser levado nos 30 minutos finais do exame.

O que levar?

Documento oficial com foto, cartão de confirmação e a caneta preta esferográfica transparente. É permitido comer e beber durante a prova, desde que os itens sejam vistoriados pelo chefe de sala.