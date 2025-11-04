Chinelo, bermuda ou tênis? Saiba o que vestir no Enem 2025

Estudantes em sala de aula - Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 acontece neste domingo, 9. Milhares de candidatos em todo o país já se organizam com horários, locais de prova e documentação. É neste momento que surge uma dúvida comum: o que vestir no dia do exame? Pode ir de chinelo? E de bermuda?

Embora algumas situações exigem um certo dress code, o Enem não é uma delas. Na Bahia, onde o clima costuma ser quente, a Secretaria da Educação (SEC) destaca que o conforto deve ser prioridade, já que o exame exige longas horas de concentração.

A orientação é apostar em roupas leves e confortáveis, como:

Camisetas;

Bermudas, calças de tecido fino ou shorts;

Calçados já habituais como tênis, sandálias ou chinelos, para evitar desconfortos durante a prova;

Apesar das altas temperaturas, um agasalho leve pode ser útil, já que muitas salas são climatizadas.

De acordo com o edital, bonés, chapéus, viseiras, gorros e óculos escuros não são permitidos, mas camisas de time estão liberadas.

Neste domingo, 9, primeiro dia de prova - com duração de 5h30 -, os participantes farão provas de Ciências Humanas e Linguagens, incluindo Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), além da Redação. No domingo seguinte, dia 16, os estudantes terão 5h para se dedicarem às questões nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática. Ao todo, são 180 questões objetivas no exame.

Aulão Prepara Enem

Para ajudar os estudantes nessa reta final, a SEC tem promovido uma série de ações preparatórias, como dicas, rodas de conversa, lives e aulões.

O ápice dessa temporada é o ‘Aulão Prepara Enem’, nesta quinta-feira, 6, que deve mobilizar mais de 120 mil estudantes da rede estadual. O evento será transmitido ao vivo pelo canal Educação Bahia, no YouTube.

Em Salvador, o evento presencial acontece na Arena A TARDE, com a estimativa de atrair mais de 2 mil alunos.

O encontro contará com professores renomados, como Noslen Borges, referência no ensino de Língua Portuguesa e criador do maior canal de educação da área no YouTube; Vina Queiroz, professora da rede estadual e especialista em redação no modelo do Enem; e Wagner Aguiar, mestre em ensino de Matemática pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Além dos conteúdos, o aulão terá momentos de descontração, dicas práticas sobre alimentação, sono e gestão do tempo, tudo para garantir foco e tranquilidade nos dias de prova. O encerramento será em clima de celebração, com show do cantor Rapha Chagas.

