HOME > educação > ENEM
EDUCAÇÃO

Chinelo, bermuda ou tênis? Saiba o que vestir no Enem 2025

'Aulão Prepara Enem' na Arena A TARDE terá reforço de conteúdos e orientações para os dias de prova

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

04/11/2025 - 12:01 h
Estudantes em sala de aula
Estudantes em sala de aula -

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 acontece neste domingo, 9. Milhares de candidatos em todo o país já se organizam com horários, locais de prova e documentação. É neste momento que surge uma dúvida comum: o que vestir no dia do exame? Pode ir de chinelo? E de bermuda?

Pode levar lanche no Enem? Nutricionista indica o que comer e evitar
Governo estuda reduzir aulas práticas da CNH de 20 para 2 horas
Noslen Borges é atração no 'Aulão Prepara Enem'

Embora algumas situações exigem um certo dress code, o Enem não é uma delas. Na Bahia, onde o clima costuma ser quente, a Secretaria da Educação (SEC) destaca que o conforto deve ser prioridade, já que o exame exige longas horas de concentração.

A orientação é apostar em roupas leves e confortáveis, como:

  • Camisetas;
  • Bermudas, calças de tecido fino ou shorts;
  • Calçados já habituais como tênis, sandálias ou chinelos, para evitar desconfortos durante a prova;
  • Apesar das altas temperaturas, um agasalho leve pode ser útil, já que muitas salas são climatizadas.

De acordo com o edital, bonés, chapéus, viseiras, gorros e óculos escuros não são permitidos, mas camisas de time estão liberadas.

Neste domingo, 9, primeiro dia de prova - com duração de 5h30 -, os participantes farão provas de Ciências Humanas e Linguagens, incluindo Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), além da Redação. No domingo seguinte, dia 16, os estudantes terão 5h para se dedicarem às questões nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática. Ao todo, são 180 questões objetivas no exame.

Aulão Prepara Enem

Para ajudar os estudantes nessa reta final, a SEC tem promovido uma série de ações preparatórias, como dicas, rodas de conversa, lives e aulões.

O ápice dessa temporada é o ‘Aulão Prepara Enem’, nesta quinta-feira, 6, que deve mobilizar mais de 120 mil estudantes da rede estadual. O evento será transmitido ao vivo pelo canal Educação Bahia, no YouTube.

Em Salvador, o evento presencial acontece na Arena A TARDE, com a estimativa de atrair mais de 2 mil alunos.

O encontro contará com professores renomados, como Noslen Borges, referência no ensino de Língua Portuguesa e criador do maior canal de educação da área no YouTube; Vina Queiroz, professora da rede estadual e especialista em redação no modelo do Enem; e Wagner Aguiar, mestre em ensino de Matemática pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Além dos conteúdos, o aulão terá momentos de descontração, dicas práticas sobre alimentação, sono e gestão do tempo, tudo para garantir foco e tranquilidade nos dias de prova. O encerramento será em clima de celebração, com show do cantor Rapha Chagas.

Serviço

Aulão Prepara Enem

  • Quando: Quinta-feira, 6 de novembro, a partir das 14h
  • Onde: Arena A TARDE, Salvador
  • Participação: Estudantes da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual
  • Atrações: Aulões de Português, Redação e Matemática, com professores convidados e show de Rapha Chagas

