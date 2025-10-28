Enem 2025: como lidar com a ansiedade antes das provas?

Estudante Emanuel Bernabó e a psicóloga Cláudia Oliveira - Foto: Kelvin Klay/Ag. A TARDE

A aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 está se aproximando e, com isso, cresce também a ansiedade entre os estudantes de todo o país. Segundo especialistas, o segredo para atravessar essa fase com sucesso é encontrar o equilíbrio entre os estudos e o autocuidado.

No episódio desta terça-feira, 28, do quadro ‘Dicas do Enem 2025’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, Cláudia Oliveira, psicóloga clínica e organizacional, alertou que, nesse período, muitos jovens acabam se sobrecarregando ao tentar alcançar uma performance perfeita.

“A gente vive em uma geração onde a performance exacerbada, excessiva é o que conta. Então, a dica que eu dou é: foque naquilo que você é bom, porque, muitas vezes, focar naquilo que falta não contribui para muito para o nosso rendimento”, explicou.

Acompanhada do estudante Emanuel Bernabó, do Colégio Estadual Thales de Azevedo, em Salvador, Cláudia destacou que, além da pressão pessoal, outro fator que afeta muitos candidatos é a influência de terceiros - especialmente dos pais - na escolha do curso. Para ela, o diálogo é essencial nesses momentos.

“Eu acredito que, em uma casa, sempre precisa haver diálogo, principalmente com adolescentes, porque vocês estão passando por toda essa pressão, por escolhas, e vocês precisam de tempo para poder escolher aquilo que vocês querem fazer”, afirmou, ressaltando que a visão dos pais também pode trazer contribuições positivas.

“Os pais têm uma visão um pouco mais ampla do que quer para filhos. [...] Então, eu acredito que, nesse plano b, de você conversar com seus pais, de você expor aquilo que faz sentido pra você, é uma ótima escolha”.

O vídeo completo com todas as dicas está disponível no canal A TARDE Play, no YouTube.

Apoio nos estudos

Além das dicas do A TARDE Educação, disponíveis no canal A TARDE Play, no YouTube, o Ministério da Educação (MEC) lançou o aplicativo gratuito “MEC Enem – o Simuladão do Enem”, que oferece simulados completos, com correção automática de redações, além de um assistente virtual para apoiar os estudos. O app já está disponível para download nas lojas de aplicativos e pelo site oficial app.mecenem.mec.gov.br.

Já os candidatos que desejam melhorar o desempenho na redação podem acessar a nova edição da cartilha “A Redação do Enem 2025 – Cartilha do Participante”. O material reúne informações sobre a Matriz de Referência da redação, além de apresentar amostras comentadas de textos que obtiveram nota alta no Enem 2024.

Enem 2025

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Entretanto, em virtude da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o exame ocorrerá em 30 de novembro e 7 de dezembro, nas cidades de Belém.

Nos dias das provas, os participantes devem levar um documento oficial com foto, cartão de confirmação e a caneta preta esferográfica.