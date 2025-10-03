Menu
HOME > EDUCAÇÃO
ENSINO MÉDIO

Redação do Enem 2025: veja dicas e orientações em cartilha nacional

Material explica os critérios e traz exemplos de textos bem avaliados

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

03/10/2025 - 12:53 h | Atualizada em 03/10/2025 - 13:03
Cartilha do Enem 2025 traz dicas e orientações para redação
A nova edição da cartilha “A Redação do Enem 2025 – Cartilha do Participante” já está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC). O material - disponível neste link - reúne informações sobre a Matriz de Referência da prova e apresenta exemplos comentados de redações que alcançaram nota máxima no Enem 2024.

A TARDE Educação marca presença em congresso nacional em Pernambuco
Em evento de inovação, Rowenna exalta protagonismo estudantil
Jerônimo abre maior evento de startups: "Bahia como estado inovador"

Como será a redação do Enem 2025

No exame deste ano, os candidatos deverão produzir um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas, a partir de uma situação-problema, textos motivadores e conhecimentos adquiridos ao longo da formação escolar. A redação será aplicada em 9 de novembro, primeiro dia da prova - exceto para os participantes de Belém (PA).

O MEC reforça que algumas situações levam automaticamente à nota zero. Entre elas estão:

  • Fuga ao tema proposto;
  • Texto com até sete linhas;
  • Inserção de trechos desconectados do tema;
  • Desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa;
  • Desrespeito à seriedade do exame.

Orientações

No portal do Inep é possível encontrar as principais orientações para os participantes. Há também uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o exame. Com isso, os interessados podem conferir os questionamentos mais comuns e os esclarecimentos.

Enem como porta de entrada

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas também podem utilizar o Enem para selecionar estudantes como critério único ou complementar aos processos seletivos.

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, também lançou o quadro ‘Dicas do Enem 2025’ para esclarecer dúvidas dos candidatos, ajudando a entender o que esperar do Enem e a estrutura de cada componente curricular. Os vídeos estão disponíveis no canal A TARDE Play, no YouTube.

Datas das provas

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Entretanto, em virtude da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o exame ocorrerá em 30 de novembro e 7 de dezembro, nas cidades de Belém.

Nos dias das provas, os participantes devem levar um documento oficial com foto, cartão de confirmação e a caneta preta esferográfica.

