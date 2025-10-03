Redação do Enem 2025: veja dicas e orientações em cartilha nacional

Cartilha do Enem 2025 traz dicas e orientações para redação - Foto: Reprodução

A nova edição da cartilha “A Redação do Enem 2025 – Cartilha do Participante” já está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC). O material - disponível neste link - reúne informações sobre a Matriz de Referência da prova e apresenta exemplos comentados de redações que alcançaram nota máxima no Enem 2024.

Como será a redação do Enem 2025

No exame deste ano, os candidatos deverão produzir um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas, a partir de uma situação-problema, textos motivadores e conhecimentos adquiridos ao longo da formação escolar. A redação será aplicada em 9 de novembro, primeiro dia da prova - exceto para os participantes de Belém (PA).

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Clique aqui para seguir o canal 'Dicas do Enem 2025' no WhatsApp



O MEC reforça que algumas situações levam automaticamente à nota zero. Entre elas estão:

Fuga ao tema proposto;

Texto com até sete linhas;

Inserção de trechos desconectados do tema;

Desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa;

Desrespeito à seriedade do exame.

Orientações

No portal do Inep é possível encontrar as principais orientações para os participantes. Há também uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o exame. Com isso, os interessados podem conferir os questionamentos mais comuns e os esclarecimentos.

Clique aqui para seguir o canal 'Dicas do Enem 2025' no WhatsApp



Enem como porta de entrada

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Clique aqui para seguir o canal 'Dicas do Enem 2025' no WhatsApp



Instituições de ensino públicas e privadas também podem utilizar o Enem para selecionar estudantes como critério único ou complementar aos processos seletivos.

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, também lançou o quadro ‘Dicas do Enem 2025’ para esclarecer dúvidas dos candidatos, ajudando a entender o que esperar do Enem e a estrutura de cada componente curricular. Os vídeos estão disponíveis no canal A TARDE Play, no YouTube.

Datas das provas

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Entretanto, em virtude da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o exame ocorrerá em 30 de novembro e 7 de dezembro, nas cidades de Belém.

Nos dias das provas, os participantes devem levar um documento oficial com foto, cartão de confirmação e a caneta preta esferográfica.