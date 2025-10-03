A TARDE Educação marca presença em congresso nacional em Pernambuco

XI Congresso Nacional de Educação (CONEDU)

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, marca presença no XI Congresso Nacional de Educação (CONEDU), que ocorre entre os dias 3 a 5 de outubro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Este ano, o encontro traz como tema “Fazer educação a partir das margens: compromissos formativos”, reunindo pesquisadores e educadores de todo o país.

Representando o A TARDE Educação, estarão presentes a gerente executiva, Andréa Silveira; Márcia Firmino, coordenadora pedagógica; e Berta Cunha, coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE.

“Participar do CONEDU é uma oportunidade de reafirmar o compromisso do A TARDE Educação com o fortalecimento da escola pública e com a valorização dos professores. Será um espaço de diálogo, onde diferentes vozes da educação se encontram para pensar caminhos e compartilhar práticas educacionais”, destacou Andréa Silveira, gerente executiva do A TARDE Educação.

Durante os três dias, o congresso promoverá reflexões, trocas de experiências e produção científica. A programação conta com palestras, mesas-redondas, minicursos, atividades artístico-culturais, lançamento de livros, além de sessão de fotos e autógrafos.

Entre os destaques das palestras estão:

“Como aprendemos? Transformando ciência em prática pedagógica”, com Ana Luiza Snoeck Neiva do Amaral (SESI);

“Educação invisível: escuta, pertencimento e aprendizagem nas margens”, com Joselito Santos (UNIFIP);

“O papel da Ciência Hoje das Crianças na formação do pensamento crítico e científico”, com Mariana Pinho (Ciência Hoje).

Sobre o CONEDU

O Congresso Nacional de Educação (CONEDU) é um evento anual que tem como objetivo promover discussões que valorizem as práticas dos profissionais da educação, aproximando cada vez mais a universidade da escola de educação básica para a produção de conhecimentos, demandas formativas e avaliativas. O CONEDU também apresenta a produção científica por meio dos grupos de trabalho, proporcionando aos participantes debates sobre avaliação no contexto atual da educação. O evento envolve profissionais de diferentes setores, promovendo a integração entre educação, culturas, sujeitos e práticas.