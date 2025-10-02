Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GRANA EXTRA

Precatórios: dinheiro começa a ser pago aos professores da Bahia

Saiba quem recebe e como consultar

Flávia Requião

Por Flávia Requião

02/10/2025 - 9:02 h | Atualizada em 02/10/2025 - 11:14
Professores da Bahia
Professores da Bahia -

Os professores da Bahia receberam nesta quinta-feira, 2, a quarta parcela dos precatórios do FUNDEF e o abono extraordinário. O pagamento, inicialmente previsto para 10 de outubro, havia sido anunciado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) como antecipado para esta data.

Conforme apuração do Portal A TARDE, tanto os recursos do Fundef quanto o abono foram depositados na conta dos beneficiários.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O abono foi calculado a partir de 20% do valor dos recursos devidos pela União ao Estado, via precatório judicial, a título de complementação do FUNDEF. O valor, que tem caráter indenizatório, será distribuído proporcionalmente à carga horária de 20 ou 40 horas semanais dos profissionais.

Os profissionais que acumularem legalmente dois vínculos no Magistério tiveram o abono calculado individualmente, respeitando o exercício de ambos os vínculos ou apenas do vínculo de Magistério, quando aplicável.

Leia Também:

Precatórios: veja quanto professores vão receber de abono extra
Professores da rede estadual receberão precatórios e abono antecipados
Precatórios: Jerônimo define data para pagar abono extra de professores
Precatórios: Jerônimo anuncia pagamento da verba bilionária a professores

A iniciativa alcança mais de 85 mil profissionais da Educação, professores e coordenadores pedagógicos ativos e inativos, efetivos e contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), que estavam regulares em folha no mês de agosto de 2025.

Já o pagamento dos precatórios do Fundef contempla mais de 87 mil profissionais da rede estadual de ensino, com parcelas ordinárias e extraordinárias. Nesta fase, foram liberados aproximadamente R$ 1,74 bilhão, o que corresponde a cerca de 40% do montante previsto para 2025.

O que são os precatórios do Fundef?

Eles correspondem a valores que a União deve aos estados e municípios, definidos por decisão judicial, como compensação por recursos da educação básica não repassados corretamente entre 1998 e 2006 devido a falhas de cálculo.

Quem tem direito?

O benefício está sendo pago aos seguintes profissionais:

  • professores;
  • coordenadores pedagógicos;
  • diretores;
  • vice-diretores;
  • secretários escolares que estavam em exercício na rede estadual de ensino básico no período citado.

Também serão contemplados servidores em cargos comissionados do Magistério e docentes contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). O valor individual varia conforme a carga horária e o tempo de serviço de cada profissional.

Veja valores que serão pagos

O valor definido é da seguinte forma:

  • R$ 941,86 para profissionais com carga horária de 20 horas semanais;
  • R$ 1.881,72 para os que atuam em regime de 40 horas semanais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Educação Governo da Bahia Precatórios professores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Professores da Bahia
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Professores da Bahia
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Professores da Bahia
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Professores da Bahia
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x