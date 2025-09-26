Precatórios: veja quanto professores vão receber de abono extra

Professor em sala de aula ao lado dos alunos - Foto: Amanda Chung

O Governo da Bahia confirmou, nesta sexta-feira, 26, a definição dos valores do abono extraordinário destinado a professores e coordenadores pedagógicos da rede estadual. A medida, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), deve beneficiar 85 mil profissionais em todo o estado.

Segundo a portaria, o pagamento será realizado em 2 de outubro. O valor definido é de R$ 941,86 para profissionais com carga horária de 20 horas semanais e de R$ 1.881,72 para os que atuam em regime de 40 horas semanais.

O benefício contempla docentes e coordenadores pedagógicos ativos, aposentados, efetivos e contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), independentemente de terem recebido recursos referentes aos precatórios do FUNDEF.

A iniciativa reforça a política de valorização dos profissionais da Educação, reconhecendo o papel central dos educadores no processo de ensino e aprendizagem. Para o governo, o abono é também um movimento de fortalecimento da escola pública baiana, destacando a importância de quem constrói diariamente o futuro dos estudantes.