EDUCAÇÃO
DINHEIRO EXTRA

Precatórios: veja quanto professores vão receber de abono extra

Medida alcança 85 mil profissionais da rede estadual de ensino, entre ativos e aposentados

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

26/09/2025 - 17:19 h | Atualizada em 26/09/2025 - 19:20
Professor em sala de aula ao lado dos alunos
Professor em sala de aula ao lado dos alunos -

O Governo da Bahia confirmou, nesta sexta-feira, 26, a definição dos valores do abono extraordinário destinado a professores e coordenadores pedagógicos da rede estadual. A medida, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), deve beneficiar 85 mil profissionais em todo o estado.

Segundo a portaria, o pagamento será realizado em 2 de outubro. O valor definido é de R$ 941,86 para profissionais com carga horária de 20 horas semanais e de R$ 1.881,72 para os que atuam em regime de 40 horas semanais.

O benefício contempla docentes e coordenadores pedagógicos ativos, aposentados, efetivos e contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), independentemente de terem recebido recursos referentes aos precatórios do FUNDEF.

A iniciativa reforça a política de valorização dos profissionais da Educação, reconhecendo o papel central dos educadores no processo de ensino e aprendizagem. Para o governo, o abono é também um movimento de fortalecimento da escola pública baiana, destacando a importância de quem constrói diariamente o futuro dos estudantes.

