Jerônimo abre maior evento de startups: "Bahia como estado inovador"

Encontro reúne empreendedores, investidores, especialistas e representantes de instituições públicas e privadas - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), abriu nesta quinta-feira, 2, no Centro de Convenções Salvador, o BTX25, maior evento de startups do Nordeste, que segue até sábado, 4. Promovido pelo Sebrae Bahia e pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), o encontro reúne empreendedores, investidores, especialistas e representantes de instituições públicas e privadas, com o objetivo de fortalecer o ecossistema de inovação na região.

“Aqui é um bom exercício para a gente poder juntar aquelas pessoas que têm interesse em inovação, em ciência, para a gente poder apreciar o que já existe, fortalecer, financiar, mas também criar”, afirmou Jerônimo, durante coletiva de imprensa.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O governador destacou também a importância de integrar ciência e tecnologia à educação desde a infância.

“A expectativa minha é que a gente possa colocar mais estudantes desde a creche, a brincar com a ciência, vindo para o fundamental, chegando no ensino médio. Temos diversas experiências já praticadas nas escolas e universidades. Aqui, é um ambiente de fortalecimento da cadeia produtiva, onde a ciência se destaca.”

Jerônimo reforçou ainda o papel estratégico do evento para consolidar a Bahia como polo de inovação.“As nossas escolas têm estrutura, como restaurante, quadra, laboratórios e tempo integral, fortalecendo aquilo que não tivemos no passado: estimular a ciência. A expectativa é consolidar a Bahia como um estado competitivo e inovador, e nos orgulhar do que estamos vendo nas escolas.”

O BTX25 oferece uma programação intensa, com palestras, painéis, rodadas de negócios e exposições tecnológicas, abertas ao público a partir das 10h até o encerramento no sábado.

“Queremos muito aumentar publicações, registros de patentes. Esses três dias aqui são intensos. De fortalecimento da ciência, inovação, no campo social, econômico e até no lazer. Convido a população baiana a vir ao Centro de Convenções nesses três dias, começando hoje, com palestras, experimentos e encontros”, concluiu o governador.