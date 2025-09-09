Biologia: confira os principais conteúdos que mais caem no Enem

Professor Anderson Moreira e o estudante Jonathan Wallace - Foto: Kelvin Klay/Ag. A TARDE

Fisiologia, ecologia, citologia e genética são alguns dos principais assuntos que mais caem na prova de biologia, no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Este ano, as provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Entretanto, em virtude da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o exame será realizado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Para auxiliar os estudantes a se preparem para as provas de biologia, o professor Anderson Moreira e o estudante Jonathan Wallace, do Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, em Salvador, separaram algumas dicas. O vídeo completo está disponível no canal A TARDE Play, no YouTube.

Tudo sobre Enem em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Clique aqui para seguir o canal 'Dicas do Enem 2025' no WhatsApp



A primeira dica para mandar bem na prova, segundo o professor Anderson, é estudar os assuntos ligados ao metabolismo energético, respiração e fotossíntese.

“Embora sejam conteúdos que os estudantes menos gostam, eu sempre digo que esses são os que devem ser dados mais atenção, porque são esses conteúdos que vão colocar o estudante naquele curso mais difícil, como medicina, engenharia, direito”, disse.

Entre os assuntos mais cobrados, fisiologia lidera o ranking, já que envolve diferentes sistemas do corpo humano, como o endócrino, respiratório e reprodutor. Além disso, o professor ressaltou a importância de concentrar os estudos em ecologia.

Clique aqui para seguir o canal 'Dicas do Enem 2025' no WhatsApp



“Se você me perguntasse assim: o que eu devo estudar para o Enem? Eu diria ecologia. Cerca de 40% da prova do Enem traz o conteúdo de ecologia”, explicou Anderson, reforçando a importância das estratégias durante a realização da prova.

“O estudante tem, em média, três minutos e trinta para resolver uma questão. Eu vejo que fazer a leitura da prova, dos textos que vêm na prova, é muito importante, porque muitas vezes uma questão responde outra. Então, fazer uma boa leitura e estar sempre voltando às questões para conferir se uma resposta que você deu à frente não acaba respondendo questões anteriores. O Enem costuma fazer uma prova muito bem conectada, seguindo uma linha de raciocínio”, destacou.

O vídeo completo com todas as dicas está disponível no canal A TARDE Play, no YouTube e no Instagram @atardeeducacao. Na próxima terça-feira, 16, o quadro ‘Dicas do Enem 2025’ abordará o componente curricular espanhol.

Sobre o Dicas do Enem 2025

O 'Dicas do Enem 2025' é uma iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, com o objetivo de orientar e apoiar estudantes que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os vídeos serão publicados semanalmente, sempre às terças-feiras, no canal A TARDE Play, no YouTube, e no perfil @atardeeducacao no Instagram.

Nesta edição, além dos conteúdos audiovisuais, os participantes terão acesso a materiais complementares gratuitos, disponibilizados por meio do canal oficial no WhatsApp. O acesso pode ser feito no link: https://whatsapp.com/channel/0029VbBILrsGJP8EIdizRf1o.