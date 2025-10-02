Em evento de inovação, Rowenna exalta protagonismo estudantil

Para Rowenna, a ciência e a inovação ajudam a dar mais sentido à escola e a abrir novas possibilidades de futuro para os jovens - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Durante a abertura do BTX25 – Bahia Tech Experience, na noite desta quinta-feira, 2, a secretária de Educação da Bahia, Rowenna Brito, ressaltou a importância da presença de estudantes no evento, destacando o papel central da inovação e da tecnologia para dar mais sentido à escola e fortalecer a educação estadual.

“Então, é uma alegria para nós ter os estudantes em um evento como esse, trocando experiências, encontrando gente que empreende na área deles, contando as experiências, apresentando a produção”, ressaltou, durante entrevista coletiva.

Para Rowenna, a ciência e a inovação ajudam a dar mais sentido à escola e a abrir novas possibilidades de futuro para os jovens. “Isso apresenta possibilidades para o estudante para que, depois da escola, ele encontre caminhos para acessar a universidade como pesquisador, ou para acessar o mundo do trabalho, através do empreendedorismo, da produção científica. Então, a escola tendo um sentido para os estudantes.”

A secretária também destacou o investimento realizado pelo governo para garantir a participação das escolas no evento.

“Esse investimento aqui é pequeno, eu diria, né? São cerca de 300 mil reais destinados ao deslocamento e à estrutura para a presença dos estudantes. Mas, no total, o Estado investe mais de 11 bilhões em infraestrutura física, programas e projetos, além de viagens para apresentar programas e iniciações científicas como essa, fortalecendo a produção das nossas escolas.”

O BTX25, promovido pelo Sebrae Bahia e pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), pretende reunir milhares de participantes em três dias de palestras, painéis, rodadas de negócios e exposições tecnológicas.