"ACM Neto quer manchar a imagem de Cachoeira", dispara Eliana Gonzaga
Prefeita subiu o tom contra ex-prefeito de Salvador contra falas à segurança pública da cidade
Por Redação
"Em meio a discursos alarmistas e declarações de quem jamais caminhou com o nosso povo, é preciso apresentar a verdade. Cachoeira está sob controle e promovendo mudanças profundas na segurança pública com o apoio do Governo do Estado da Bahia, sob a liderança de Jerônimo Rodrigues". A frase é da prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT), se referindo à nova 85ª Companhia Independente da Polícia Militar na cidade.
"Cachoeira passa a comandar não apenas a sua própria segurança, mas também a de São Félix e Maragogipe. Essa ampliação de responsabilidade incomodou aqueles que acreditavam que poderiam usar nossa cidade como palanque político. A verdade é que Cachoeira ganhou protagonismo regional, fortalecida pela parceria entre a Prefeitura e o Governo da Bahia", disse Eliana.
"O governador Jerônimo Rodrigues vem implementando uma reforma administrativa ampla na segurança pública. Foram entregues 118 novas viaturas para reforçar o patrulhamento no interior e na capital, com investimento de mais de 25 milhões de reais. Houve reajuste salarial para policiais militares, civis e bombeiros, garantindo valorização profissional e impacto de até 22% na carreira, representando mais de 800 milhões de reais em investimentos", pontuou a prefeita.
Segundo ela, além disso, o Governo do Estado já garantiu mais de 9 milhões em veículos e equipamentos, ampliou o efetivo com a contratação de quatro mil novos policiais e bombeiros, reconvocou mais de 1.300 reservistas e criou 2.400 cargos na Polícia Civil.
"O resultado é claro: em 2024, a Bahia registrou redução de 8,4% nas mortes violentas intencionais, o menor índice em 17 anos", frisou a prefeita, acrescentando que o Governo do Estado mostra resultados concretos e a oposição apenas apresenta discursos oportunistas.
"Ao criticar a segurança em Cachoeira, aquele que pode ser pré-candidato,mas fugiu de competir com Rui Costa, ignora deliberadamente os avanços já conquistados e tenta transformar uma cidade histórica e heroica em palco para interesses eleitorais. Essa não é postura de quem deseja governar a Bahia", avaliou.
"Mais grave ainda: ao invés de se preocupar em corrigir os erros dos seus próprios aliados em Salvador, prefere atacar Cachoeira, que está sob controle e avançando com dignidade", disse.
Ela afirmou que "não aceitaremos que manchem a imagem da nossa cidade. Não toleraremos que espalhem o medo para tentar desestabilizar nosso povo. Cachoeira segue segura, com investimentos e dias melhores, porque aqui há governo presente, há gestão municipal e estadual trabalhando juntos, garantindo a segurança e os direitos da nossa gente".
Segunda a gestora da cidade, Cachoeira segue firme. "Com segurança. Com dignidade. E ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, que demonstra compromisso com toda a Bahia e, especialmente, com a nossa amada Cachoeira", finalizou a prefeita.
