"ACM Neto quer manchar a imagem de Cachoeira", dispara Eliana Gonzaga

Prefeita endossou que não irá tolerar que espalhem o medo para tentar desestabilizar o povo de Cachoeira - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

"Em meio a discursos alarmistas e declarações de quem jamais caminhou com o nosso povo, é preciso apresentar a verdade. Cachoeira está sob controle e promovendo mudanças profundas na segurança pública com o apoio do Governo do Estado da Bahia, sob a liderança de Jerônimo Rodrigues". A frase é da prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT), se referindo à nova 85ª Companhia Independente da Polícia Militar na cidade.

"Cachoeira passa a comandar não apenas a sua própria segurança, mas também a de São Félix e Maragogipe. Essa ampliação de responsabilidade incomodou aqueles que acreditavam que poderiam usar nossa cidade como palanque político. A verdade é que Cachoeira ganhou protagonismo regional, fortalecida pela parceria entre a Prefeitura e o Governo da Bahia", disse Eliana.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"O governador Jerônimo Rodrigues vem implementando uma reforma administrativa ampla na segurança pública. Foram entregues 118 novas viaturas para reforçar o patrulhamento no interior e na capital, com investimento de mais de 25 milhões de reais. Houve reajuste salarial para policiais militares, civis e bombeiros, garantindo valorização profissional e impacto de até 22% na carreira, representando mais de 800 milhões de reais em investimentos", pontuou a prefeita.

Segundo ela, além disso, o Governo do Estado já garantiu mais de 9 milhões em veículos e equipamentos, ampliou o efetivo com a contratação de quatro mil novos policiais e bombeiros, reconvocou mais de 1.300 reservistas e criou 2.400 cargos na Polícia Civil.

"O resultado é claro: em 2024, a Bahia registrou redução de 8,4% nas mortes violentas intencionais, o menor índice em 17 anos", frisou a prefeita, acrescentando que o Governo do Estado mostra resultados concretos e a oposição apenas apresenta discursos oportunistas.

"Ao criticar a segurança em Cachoeira, aquele que pode ser pré-candidato,mas fugiu de competir com Rui Costa, ignora deliberadamente os avanços já conquistados e tenta transformar uma cidade histórica e heroica em palco para interesses eleitorais. Essa não é postura de quem deseja governar a Bahia", avaliou.

"Mais grave ainda: ao invés de se preocupar em corrigir os erros dos seus próprios aliados em Salvador, prefere atacar Cachoeira, que está sob controle e avançando com dignidade", disse.

Ela afirmou que "não aceitaremos que manchem a imagem da nossa cidade. Não toleraremos que espalhem o medo para tentar desestabilizar nosso povo. Cachoeira segue segura, com investimentos e dias melhores, porque aqui há governo presente, há gestão municipal e estadual trabalhando juntos, garantindo a segurança e os direitos da nossa gente".

Segunda a gestora da cidade, Cachoeira segue firme. "Com segurança. Com dignidade. E ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, que demonstra compromisso com toda a Bahia e, especialmente, com a nossa amada Cachoeira", finalizou a prefeita.