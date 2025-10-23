Estudantes do Enem terão musical e mega revisão gratuita em Salvador

Imagem ilustrativa - Foto: Ananda Mariposa

Os estudantes que irão participar do Mega Aulão Preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, promovido pela Prefeitura de Salvador por meio do Projeto IngreSSar, terão a apresentação exclusiva do musical “O que eu vou ser se já cresci?”. O evento acontece no dia 7 de novembro, a partir das 14h, no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio, com entrada gratuita.

A peça, produzida pelo Escritório do Pensamento e dirigida pelo professor Ricardo Carvalho, abre o aulão que reunirá os melhores professores de cursos preparatórios da Bahia em uma grande revisão interdisciplinar voltada a todos os interessados. As inscrições podem ser feitas no site: ingressar.salvador.ba.gov.br.

De acordo com o diretor Ricardo Carvalho, o espetáculo tem o objetivo de “estimular a capacidade empreendedora nos jovens, provocando a reflexão a respeito das opções de atuação que estão disponíveis no mercado e como as habilidades de cada pessoa podem ser associadas a elas, facilitando a escolha pela profissão futura sem perder o vínculo subjetivo da escolha, que parte da individualidade e talento de cada estudante”.

Com uma mistura de guitarra baiana, tambor e K-pop com samba-reggae, o musical traduz a pluralidade cultural soteropolitana.

“O espetáculo não abre mão de oferecer um certo letramento ao público mais jovem que for assistir. A peça é cheia de elementos que pretendem apresentar à galera coisas que eles desconhecem e seria contribuição cultural para suas experiências futuras”, completou o diretor.

Apoio nos estudos

O Ministério da Educação (MEC) lançou o aplicativo gratuito “MEC Enem – o Simuladão do Enem”, que oferece simulados completos, com correção automática de redações, além de um assistente virtual para apoiar os estudos. O app já está disponível para download nas lojas de aplicativos e pelo site oficial app.mecenem.mec.gov.br.

Já os candidatos que desejam melhorar o desempenho na redação podem acessar a nova edição da cartilha “A Redação do Enem 2025 – Cartilha do Participante”. O material reúne informações sobre a Matriz de Referência da redação, além de apresentar amostras comentadas de textos que obtiveram nota alta no Enem 2024.

Dicas semanais e calendário de provas

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, também está promovendo o quadro ‘Dicas do Enem 2025’, com vídeos semanais sobre os componentes curriculares cobrados no exame. As aulas são divulgadas todas as terças-feiras no canal A TARDE Play, no YouTube.

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Entretanto, em virtude da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o exame ocorrerá em 30 de novembro e 7 de dezembro, nas cidades de Belém.

Nos dias das provas, os participantes devem levar um documento oficial com foto, cartão de confirmação e a caneta preta esferográfica.