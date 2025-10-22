Menu
HOME > EDUCAÇÃO
LITERATURA E ARTE

Flica: protagonismo estudantil marca feira literária em Cachoeira

Mais de 40 escolas da rede estadual levam suas criações ao palco do Recôncavo

Redação

Por Redação

22/10/2025 - 14:37 h
Estudantes na Flica 2024
A 13ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) começa nesta quinta-feira, 23, com uma programação gratuita que promete movimentar o Recôncavo Baiano. Serão mais de 60 autores nacionais e internacionais em atividades que envolvem literatura, arte, poesia e música até domingo, 26.

Governo Jerônimo firma convênio e fortalece a Rede Municipal de Ensino
UPB celebra fortalecimento da Educação em encontro de prefeitos
IDEB em jogo: alunos da Bahia fazem prova que mede qualidade do ensino

Consolidada como um dos principais eventos culturais do país, a Flica 2025 traz o tema “Ler é massa!”. Mais de 40 escolas da rede estadual da Bahia participam com apresentações ligadas aos projetos Tempos de Arte Literária (TAL); Dança Estudantil (DANCE); Festival Anual da Canção Estudantil (FACE); Educação Patrimonial e Artística (EPA); e Encontro de Corais Estudantis (ENCANTE). Professores escritores também ganham destaque com o lançamento de livros e mostras literárias.

As unidades escolares participantes integram os 14 municípios do Núcleo Territorial do Recôncavo (NTE 21) e levam suas produções para os palcos e tendas da Flica. Entre os destaques estão:

  • Colégio Estadual de Tempo Integral Rômulo Galvão, de São Félix;
  • CETEP Jonival Lucas, de Sapeaçu;
  • Colégio Estadual de Tempo Integral Salinas da Margarida.

De Cachoeira, cidade anfitriã, participam os estudantes dos colégios estaduais de Cachoeira e do Quilombola de Tempo Integral da Bacia do Iguape.

As atividades ocupam os espaços: Tenda Paraguaçu, Fliquinha e Geração Flica, além dos palcos Ritmos e Raízes.

Atrações musicais

A programação musical também promoete encatar o público, com apresentações de Adão Negro, Sine Calmon, Matheus Aleluia Filho, Márcia Short, Coral Afro da Bahia, Maira Lins, Lazzo, JP Castelhano, Reina & Alvenaria FC e Amarildo Fire.

Todas as atividades têm classificação livre e acessibilidade garantida.

Tags:

cachoeira eventos culturais FLICA 2025 recôncavo baiano

x