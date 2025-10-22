Flica: protagonismo estudantil marca feira literária em Cachoeira

Estudantes na Flica 2024 - Foto: Imagem ilustrativa: Diego Cardoso

A 13ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) começa nesta quinta-feira, 23, com uma programação gratuita que promete movimentar o Recôncavo Baiano. Serão mais de 60 autores nacionais e internacionais em atividades que envolvem literatura, arte, poesia e música até domingo, 26.

Consolidada como um dos principais eventos culturais do país, a Flica 2025 traz o tema “Ler é massa!”. Mais de 40 escolas da rede estadual da Bahia participam com apresentações ligadas aos projetos Tempos de Arte Literária (TAL); Dança Estudantil (DANCE); Festival Anual da Canção Estudantil (FACE); Educação Patrimonial e Artística (EPA); e Encontro de Corais Estudantis (ENCANTE). Professores escritores também ganham destaque com o lançamento de livros e mostras literárias.

As unidades escolares participantes integram os 14 municípios do Núcleo Territorial do Recôncavo (NTE 21) e levam suas produções para os palcos e tendas da Flica. Entre os destaques estão:

Colégio Estadual de Tempo Integral Rômulo Galvão, de São Félix;

CETEP Jonival Lucas, de Sapeaçu;

Colégio Estadual de Tempo Integral Salinas da Margarida.

De Cachoeira, cidade anfitriã, participam os estudantes dos colégios estaduais de Cachoeira e do Quilombola de Tempo Integral da Bacia do Iguape.

As atividades ocupam os espaços: Tenda Paraguaçu, Fliquinha e Geração Flica, além dos palcos Ritmos e Raízes.

Atrações musicais

A programação musical também promoete encatar o público, com apresentações de Adão Negro, Sine Calmon, Matheus Aleluia Filho, Márcia Short, Coral Afro da Bahia, Maira Lins, Lazzo, JP Castelhano, Reina & Alvenaria FC e Amarildo Fire.

Todas as atividades têm classificação livre e acessibilidade garantida.