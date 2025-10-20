Governo Jerônimo firma convênio e fortalece a Rede Municipal de Ensino

Governador Jerônimo assinou convênios com quatro municípios baianos para fortalecer a rede municipal de ensino. - Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues assinou, nesta segunda-feira, 20, convênios com quatro municípios baianos para fortalecer a rede municipal de ensino. O ato foi realizado no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública (COI), em Salvador, com a presença da secretária de Educação, Rowenna Brito, do secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, de gestores municipais e autoridades. O investimento total é de mais de R$ 4 milhões.

“Essa parceria é fundamental para garantir que os nossos alunos da sede e do campo tenham acesso a recursos de qualidade, como infraestrutura e tecnologia”, destacou o governador.

A cidade de Santanópolis (Portal do Sertão) foi contemplada com a construção de uma escola de tempo integral com seis salas de aula na sede. Já Seabra (Chapada Diamantina) e Curaçá (Sertão do São Francisco) receberam mobiliários e equipamentos escolares destinados à rede municipal da sede e da zona rural. Esta última cidade também recebeu um ônibus escolar. O município de Pindobaçu (Piemonte Norte do Itapicuru) foi beneficiado com 200 tablets para as unidades de ensino. A decisão será publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (21).

Rowenna Brito enfatizou a relevância da cooperação entre o Estado e os municípios. “Acreditamos que a educação é a chave para o desenvolvimento e o crescimento das nossas cidades. Estamos unindo esforços para assegurar uma educação de qualidade para todos os estudantes baianos, através desse regime de colaboração, ampliando dessa forma, o processo de aprendizagem”, afirmou.

O prefeito de Santanópolis, Vitor do Povo (MDB) destacou os investimentos que o Estado já vem realizando na cidade, como a entrega em breve, de uma escola de tempo integral de quase R$ 20 milhões, com 12 salas de aula. "São muitos benefícios para o nosso município e a educação tem sido uma prioridade. Esse convênio representa mais um compromisso do governador Jerônimo com a nossa população", afirmou.