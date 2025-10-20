Novo passo do City Group reafirma parceria entre Jerônimo e Emirados Árabes

Jerônimo Rodrigues (PT) avança em parceria com os Emirados Árabes - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O Esporte Clube Bahia, agora parte do conglomerado City Football Group, anunciou, nesta segunda-feira, 20, a construção de um novo Centro de Treinamentos na Vila de Abrantes, em Camaçari, que deve trazer para o município e região um grande impacto econômico.

A iniciativa, que poderá se estender a uma integração com projetos sociais voltados para a educação, reforça a parceria entre governo da Bahia e Emirados Árabes Unidos, com laços estreitados nos últimos anos.

Primeiro passo

O primeiro passo foi dado por Jerônimo Rodrigues (PT), em abril de 2023, na sua primeira agenda internacional como governador da Bahia, na comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião, o gestor conseguiu atrair investimentos bilionários para o estado.

Em Abu Dhabi, ao lado de Lula, Jerônimo conseguiu a assinatura de um memorando junto a Acelen, garantindo um plano de investimentos com previsão de aplicação de cerca R$ 12 bilhões no estado em um prazo de dez anos. O acordo assegura a produção dos combustíveis renováveis, como o diesel verde e o querosene para aviação.

O termo foi assinado por Jerônimo e pelo CEO do Mubadala Investment Company, Khaldoon Al Mubarak.

“A Bahia também vai ter um compromisso de incentivos fiscais e de investimento em infraestrutura e logística. Estamos felizes em darmos mais esse passo para seguir com o desenvolvimento do estado. O memorando visa ainda geração de emprego e cuidado com o meio ambiente”, afirmou Jerônimo logo após o encontro com o presidente dos Emirados Árabes, Mohammed bin Zayed al Nahyan.

A primeira etapa do projeto foi iniciada em 2025, com o uso do óleo de soja. Em seguida, como previsto na parceria, foi priorizado o uso do óleo de macaúba, árvore nativa brasileira, com a plantio de 200 mil hectares.

COP28

Em novembro do mesmo, Jerônimo embarcou novamente para o país com o presidente Lula. Desta vez, o gestor petista tinha como missão participar da COP28, que aconteceu em Dubai.

Na ocasião, Jerônimo aproveitou a viagem para conhecer plantações de tâmara, fruta que tem o país localizado no Oriente Médio como maior exportador mundial. Da agenda, foi plantada a 'primeira semente' para atração do plantio em larga escala na Bahia, ideia alimentada pelo governador.

“A tâmara é uma fruta que tem mercado no mundo inteiro, principalmente no Oriente Médio. Nós estamos levando essa possibilidade para ser mais uma alternativa de geração de renda para a agricultura baiana”, explicou o governador na época.

Jerônimo também levou para o Oriente Médio o papel da Bahia na discussão sobre a transição energética, apresentando o Bahia+Verde, maior programa voltado para o tema no Brasil.

“Não há perspectiva de resolver o problema ambiental e a transição energética sem tratar da desigualdade social e da fome. Quem tem fome não preserva, comunidades pobres, muitas vezes, têm como única fonte de renda os recursos naturais, e exploram para matar a fome”, discursou Jerônimo.

Parceria reforçada

Em setembro do ano passado, Jerônimo recebeu Saleh Alsuwaidi, embaixador dos Emirados Árabes, para discutir o plantio das tâmaras na Bahia. As primeiras mudas da planta já haviam sido doadas, ficando na sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Empraba).

“Ainda vamos fazer experiências dessas variedades para, então, produzir, beneficiar e consumir no Brasil e na América Latina. Nós temos clima favorável, solo favorável e a expertise do nosso semiárido. As mudas são quase adultas, dentro de dois anos elas começam a produzir, com cinco, seis anos, já dá para produzir comercialmente”, destacou Jerônimo.

Parceria estratégica

O governo da Bahia e o City Football Group deram mais um passo, nesta segunda, 20, na parceria entre o conglomerado e a gestão estadual. A ideia, segundo o governador Jerônimo Rodrigues (PT), é utilizar as escolas estaduais como espaços de prática esportiva e formação de novos atletas.

“Me coloquei à disposição, e o Ferran Soriano, CEO do City Football Group (CFG), de imediato acatou: utilizar as escolas estaduais, já que todas que estão prontas têm um campo de futebol, gramado sintético e padrão adequado dentro das medidas de prática e de esporte. Então, colocar as escolas estaduais de Camaçari para fazermos projetos sociais e dali gerar uma fonte de possíveis jogadores da base do Bahia. E, quando a gente anunciar que faremos isso em Camaçari, quem sabe outros clubes poderão também implementar projetos em outros municípios", afirmou.