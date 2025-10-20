IDEB em jogo: alunos da Bahia fazem prova que mede qualidade do ensino

Prova da SAEB serão aplicadas em todas as escolas da Bahia - Foto: Ezequias Ramos Silva | Divulgação Ascom SEC

As escolas da Bahia iniciaram nesta segunda-feira, 20, a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 2025, que servirão de diagnóstico da qualidade da Educação Básica no Brasil.

Os colégios que irão fazer o SAEB 2025 terão até o dia 31 de outubro para aplicar as provas, presencialmente, entre o público-alvo:

estudantes do 2º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental;

da 3ª série do Ensino Médio (testes de múltipla escolha);

secretários de Educação, diretores e professores (preenchimento de questionários).

Pela primeira vez, os questionários serão aplicados, também, aos familiares dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, que responderão via internet.

Considerado a principal avaliação nacional externa do Ministério da Educação (MEC) e realizado por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com o Distrito Federal, estados e municípios, o SAEB também contribui para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado para medir a qualidade da educação no Brasil.

Os resultados dessas provas, no caso, geram indicadores educacionais nacionais, funcionando como referência para o planejamento pedagógico e a definição de metas educacionais.

A avaliação, realizada a cada dois anos, tem a função de verificar a proficiência dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática.

Ao mesmo tempo em que avalia a qualidade, equidade e eficiência da educação no país nos diferentes níveis de governo (federal, estadual e municipal), o SAEB tem o propósito de subsidiar políticas públicas voltadas à educação; fortalecer a troca de conhecimento entre universidades, institutos e centros de pesquisa; e estimular o desenvolvimento de competências técnica e científica.