NA PALMA DA MÃO
Arrase no Enem! App grátis oferece simulados e corrige redações
Aplicativo foi lançado nesta sexta-feira, 10, pelo Ministério da Educação; resultado sai em minutos
Por Andrêzza Moura
O Ministério da Educação lançou nesta sexta-feira, 10, um aplicativo gratuito que oferece simulados completos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), incluindo correção automática de redações e um assistente virtual para auxiliar nos estudos. O APP está disponível para download nas lojas de aplicativos e pelo site oficial app.mecenem.mec.gov.br.
No aplicativo, os estudantes têm acesso a vídeos, apostilas e outros materiais de apoio. Além disso, contam com um assistente virtual para tirar dúvidas e uma função que possibilita o envio direto de mensagens aos usuários.
Destinado a estudantes de diversas idades, o aplicativo é útil para quem já concluiu o ensino médio, para alunos de cursinhos populares e para beneficiários do programa Pé-de-Meia.
Entre as funcionalidades, destaca-se o assistente virtual com inteligência artificial, que auxilia na criação de planos e cronogramas de estudo personalizados, além de responder dúvidas relacionadas às matérias cobradas no Enem.
Na seção de redação, o usuário pode praticar escrevendo sobre um tema sugerido, inspirado em exames anteriores. Depois de redigir o texto manualmente, o estudante tira uma foto da redação, que é automaticamente transcrita pela plataforma. O aluno pode revisar o texto antes de enviá-lo para correção.
Leia Também:
Em até um minuto, a inteligência artificial do aplicativo avalia a redação, entregando uma nota estimada e sugestões para aprimorar o texto.
Para aproximar a experiência do exame real, o aplicativo inclui um cronômetro durante as provas e redações. As pontuações e conquistas ficam salvas em um perfil privado, mas, caso queira, o usuário pode compartilhar seu desempenho nas redes sociais.
Inscritos na Bahia
A Bahia registrou mais de 428 mil inscritos para o Enem de 2025, consolidando-se como o terceiro estado com maior número de participantes no país, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais.
Esse total representa um crescimento significativo de 13,7% em relação ao ano anterior, demonstrando o aumento do interesse dos baianos pelo exame.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes