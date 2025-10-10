Menu
HOME > EDUCAÇÃO
NA PALMA DA MÃO

Arrase no Enem! App grátis oferece simulados e corrige redações

Aplicativo foi lançado nesta sexta-feira, 10, pelo Ministério da Educação; resultado sai em minutos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

10/10/2025 - 18:44 h
APP auxilia estudanteque vão fazer o Enem
O Ministério da Educação lançou nesta sexta-feira, 10, um aplicativo gratuito que oferece simulados completos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), incluindo correção automática de redações e um assistente virtual para auxiliar nos estudos. O APP está disponível para download nas lojas de aplicativos e pelo site oficial app.mecenem.mec.gov.br.

No aplicativo, os estudantes têm acesso a vídeos, apostilas e outros materiais de apoio. Além disso, contam com um assistente virtual para tirar dúvidas e uma função que possibilita o envio direto de mensagens aos usuários.

Destinado a estudantes de diversas idades, o aplicativo é útil para quem já concluiu o ensino médio, para alunos de cursinhos populares e para beneficiários do programa Pé-de-Meia.

Entre as funcionalidades, destaca-se o assistente virtual com inteligência artificial, que auxilia na criação de planos e cronogramas de estudo personalizados, além de responder dúvidas relacionadas às matérias cobradas no Enem.

Na seção de redação, o usuário pode praticar escrevendo sobre um tema sugerido, inspirado em exames anteriores. Depois de redigir o texto manualmente, o estudante tira uma foto da redação, que é automaticamente transcrita pela plataforma. O aluno pode revisar o texto antes de enviá-lo para correção.

Em até um minuto, a inteligência artificial do aplicativo avalia a redação, entregando uma nota estimada e sugestões para aprimorar o texto.

Para aproximar a experiência do exame real, o aplicativo inclui um cronômetro durante as provas e redações. As pontuações e conquistas ficam salvas em um perfil privado, mas, caso queira, o usuário pode compartilhar seu desempenho nas redes sociais.

Inscritos na Bahia

A Bahia registrou mais de 428 mil inscritos para o Enem de 2025, consolidando-se como o terceiro estado com maior número de participantes no país, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais.

Esse total representa um crescimento significativo de 13,7% em relação ao ano anterior, demonstrando o aumento do interesse dos baianos pelo exame.

x