Com presença baiana, MEC dá largada a evento nacional de educação em Brasília

Estudantes baianos em BSB - Foto: Pablo Ruanito/Ascom SEC

“É uma honra poder estar aqui apresentando o nosso projeto e estar vendo outros projetos que também são incríveis”, disse Cassiane Souza, estudante do Centro Estadual de Educação Profissional do Campo Milton Santos, em Arataca, na Bahia. Ela, o estudante Daniel Santos e o professor Dely Lima participam da 5ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (SNEPT), que acontece até quinta-feira, 9, no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha (Arena BRB). A abertura do evento ocorreu nesta terça-feira, 7.

O grupo apresenta o projeto “AgroHidro”, que une tecnologia e agricultura sustentável por meio do monitoramento de sistemas hidropônicos - método de cultivo de alimentos em água com nutrientes. Utilizando sensores e um aplicativo desenvolvido pelos próprios estudantes, é possível acompanhar em tempo real as condições da plantação via Bluetooth e Wi-Fi.

A ferramenta foi inicialmente pensada para o cultivo de alface, mas pode ser adaptada, por exemplo, para o morango. “A gente só faz mudar o código e estabelecer os parâmetros. Se quiser fazer o cultivo de outra coisa, a gente só muda algumas coisas no código e tá pronta”, explicou Cassiane.

Equipe do projeto AgroHidro | Foto: Pablo Ruanito/Ascom SEC

Além do “AgroHidro”, a Bahia marca presença com mais sete iniciativas na SNEPT, como o “BioPalma” (CETEP de Araci); “Bioplástico” (CETEP do Extremo Sul - Teixeira de Freitas); "Cotransformação" (CETEP de Medeiros Neto); "Rescue" (CEEP Áureo de Oliveira Filho - Feira de Santana); "Pavsolo" (CETEP Vitória da Conquista); "Chocomed" (CETEP Médio Rio das Contas - Ipiaú); e "Fome Zero Doguinho" (CEEP em Tecnologia, Informação e Comunicação - Lauro de Freitas).

Ao todo, a SNEPT reúne 400 projetos, 63 instituições e 1.434 expositores de todo o país. As propostas foram desenvolvidas por estudantes, professores e técnicos em sala de aula e em laboratórios de instituições que ofertam educação profissional e tecnológica (EPT).

A secretária da Educação da Bahia (SEC), Rowenna Brito, acompanhou as apresentações e comemorou o protagonismo da rede estadual.

“É uma alegria e é a certeza de que a gente está fazendo educação para quem mais precisa. Fazendo educação para empoderar essa juventude da Bahia, para mostrar a escola pública da Bahia. Tem coisa boa, tem produção de ciência, têm estudantes com muita capacidade técnica e professor”.

Ela afirmou ainda que o evento é um “aperitivo” para o Encontro Estadual da Rede Estadual, que ocorrerá em dezembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

“Temos alguns projetos aqui. Lá, nós vamos ter 5 mil, quase 10 mil estudantes, 500 projetos. Vamos ver uma diversidade muito maior de escolas. Então, a Fonte Nova vai mostrar para a gente a energia da rede estadual, da educação e da educação pública do estado. É a escola que eu não tive”, acrescentou.

Política e expansão do ensino técnico

Presente na abertura da SNEPT - realizada em conjunto com o Festival Curicaca -, o ministro da Educação, Camilo Santana, celebrou a regulamentação da nova Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (PNEPT) e mencionou a aprovação do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que permitirá trocar as dívidas dos estados com a União pela abertura de novas matrículas no ensino técnico.

“A meta é criar três milhões de novas matrículas de ensino técnico profissionalizante no país para essa juventude brasileira para chegarmos ao nível de países desenvolvidos, no mundo inteiro”, explicou.

Ministro da Educação, Camilo Santana | Foto: Thiago Sousa

Questionado por A TARDE em coletiva de imprensa, o ministro detalhou que os recursos do programa devem ser direcionados à ampliação da educação técnica em regiões mais vulnerável e rurais, além de investimentos na construção de 104 novos institutos federais e 270 restaurantes estudantis.

“Fizemos uma pesquisa em 2023 e 80% dos alunos que foram entrevistados desejam ter o ensino médio técnico. [...] Dentro da estratégia da escola em tempo integral, nós estamos estimulando que, naquele um milhão de novas matrículas por ano no ensino médio, o ensino médio seja também integral com o ensino técnico profissionalizante. [...] Com o volume de recursos que nós podemos ter nesse fundo, a gente pode, em cinco anos, quase triplicar o número de vagas no ensino técnico”, pontuou.

Santana anunciou ainda a oferta de cinco mil novas vagas no próximo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em cursos e universidades e de instituto federais focados nas áreas de STEM, sigla em inglês para ciência (science), tecnologia (technology), engenharia (engineering) e matemática (mathematics).

“O mundo inteiro discute o novo mundo do trabalho, as novas tecnologias, a inteligência artificial. As universidades estão oferecendo, agora, um novo programa de STEM, com novos cursos nas áreas de biotecnologia, engenharia, robótica e inteligência artificial. Então, vamos ofertar no novo Enem novos cursos nas nossas universidades, conectados com esse novo mundo da tecnologia, da inovação e da ciência”, disse o ministro.

O ato de abertura contou também com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin; da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos; do secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC), Marcelo Bregagnoli; da senadora, Leila Barros; e do presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli.

Premiação valoriza projetos sustentáveis e inovadores

Entre as atividades da 5ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, foi realizada a cerimônia de premiação do concurso “Educação Profissional para Economia Verde”, iniciativa do MEC em parceria da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ), por meio dos projetos Assistec Inova e Profissionais do Futuro II: Competências para a Economia Verde.

Em sua terceira edição, em 2025, contou com 12 trabalhos finalistas de diferentes regiões do país. Os premiados foram:

1º lugar: Gente de Casa - Senai do Ceará;

2º lugar : Doce Andirá - Instituto Federal do Amazonas;

3º lugar: Programa de qualificação em eletromobilidade: parceria entre o Senai Bahia/Camaçari e a BYD.

“Esse é um momento muito importante para o Senai da Bahia, porque se posiciona nessa competência de eletromobilidade. A gente já vem há algum tempo construindo esse diálogo e essa parceria junto com a BYD e trazer Camaçari para esse lugar de protagonismo e para esse posicionamento em relação à formação profissional, à qualificação e essa mobilidade social por meio da empregabilidade é o papel do Senai”, destacou o gerente da regional metropolitana Senai/Bahia, Sérgio Martins.

Até quinta-feira, o público poderá conferir também uma programação cultural com shows de Olodum, Nando Reis, Vanessa da Mata e MC Hariel.

*Repórter viajou a convite do MEC