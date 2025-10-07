EPT
Com presença baiana, MEC dá largada a evento nacional de educação em Brasília
Encontro reúne 400 projetos, 63 instituições e 1.434 expositores de todo o país
“É uma honra poder estar aqui apresentando o nosso projeto e estar vendo outros projetos que também são incríveis”, disse Cassiane Souza, estudante do Centro Estadual de Educação Profissional do Campo Milton Santos, em Arataca, na Bahia. Ela, o estudante Daniel Santos e o professor Dely Lima participam da 5ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (SNEPT), que acontece até quinta-feira, 9, no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha (Arena BRB). A abertura do evento ocorreu nesta terça-feira, 7.
O grupo apresenta o projeto “AgroHidro”, que une tecnologia e agricultura sustentável por meio do monitoramento de sistemas hidropônicos - método de cultivo de alimentos em água com nutrientes. Utilizando sensores e um aplicativo desenvolvido pelos próprios estudantes, é possível acompanhar em tempo real as condições da plantação via Bluetooth e Wi-Fi.
A ferramenta foi inicialmente pensada para o cultivo de alface, mas pode ser adaptada, por exemplo, para o morango. “A gente só faz mudar o código e estabelecer os parâmetros. Se quiser fazer o cultivo de outra coisa, a gente só muda algumas coisas no código e tá pronta”, explicou Cassiane.
Além do “AgroHidro”, a Bahia marca presença com mais sete iniciativas na SNEPT, como o “BioPalma” (CETEP de Araci); “Bioplástico” (CETEP do Extremo Sul - Teixeira de Freitas); "Cotransformação" (CETEP de Medeiros Neto); "Rescue" (CEEP Áureo de Oliveira Filho - Feira de Santana); "Pavsolo" (CETEP Vitória da Conquista); "Chocomed" (CETEP Médio Rio das Contas - Ipiaú); e "Fome Zero Doguinho" (CEEP em Tecnologia, Informação e Comunicação - Lauro de Freitas).
Ao todo, a SNEPT reúne 400 projetos, 63 instituições e 1.434 expositores de todo o país. As propostas foram desenvolvidas por estudantes, professores e técnicos em sala de aula e em laboratórios de instituições que ofertam educação profissional e tecnológica (EPT).
A secretária da Educação da Bahia (SEC), Rowenna Brito, acompanhou as apresentações e comemorou o protagonismo da rede estadual.
“É uma alegria e é a certeza de que a gente está fazendo educação para quem mais precisa. Fazendo educação para empoderar essa juventude da Bahia, para mostrar a escola pública da Bahia. Tem coisa boa, tem produção de ciência, têm estudantes com muita capacidade técnica e professor”.
Ela afirmou ainda que o evento é um “aperitivo” para o Encontro Estadual da Rede Estadual, que ocorrerá em dezembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
“Temos alguns projetos aqui. Lá, nós vamos ter 5 mil, quase 10 mil estudantes, 500 projetos. Vamos ver uma diversidade muito maior de escolas. Então, a Fonte Nova vai mostrar para a gente a energia da rede estadual, da educação e da educação pública do estado. É a escola que eu não tive”, acrescentou.
Política e expansão do ensino técnico
Presente na abertura da SNEPT - realizada em conjunto com o Festival Curicaca -, o ministro da Educação, Camilo Santana, celebrou a regulamentação da nova Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (PNEPT) e mencionou a aprovação do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que permitirá trocar as dívidas dos estados com a União pela abertura de novas matrículas no ensino técnico.
“A meta é criar três milhões de novas matrículas de ensino técnico profissionalizante no país para essa juventude brasileira para chegarmos ao nível de países desenvolvidos, no mundo inteiro”, explicou.
Questionado por A TARDE em coletiva de imprensa, o ministro detalhou que os recursos do programa devem ser direcionados à ampliação da educação técnica em regiões mais vulnerável e rurais, além de investimentos na construção de 104 novos institutos federais e 270 restaurantes estudantis.
“Fizemos uma pesquisa em 2023 e 80% dos alunos que foram entrevistados desejam ter o ensino médio técnico. [...] Dentro da estratégia da escola em tempo integral, nós estamos estimulando que, naquele um milhão de novas matrículas por ano no ensino médio, o ensino médio seja também integral com o ensino técnico profissionalizante. [...] Com o volume de recursos que nós podemos ter nesse fundo, a gente pode, em cinco anos, quase triplicar o número de vagas no ensino técnico”, pontuou.
Santana anunciou ainda a oferta de cinco mil novas vagas no próximo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em cursos e universidades e de instituto federais focados nas áreas de STEM, sigla em inglês para ciência (science), tecnologia (technology), engenharia (engineering) e matemática (mathematics).
“O mundo inteiro discute o novo mundo do trabalho, as novas tecnologias, a inteligência artificial. As universidades estão oferecendo, agora, um novo programa de STEM, com novos cursos nas áreas de biotecnologia, engenharia, robótica e inteligência artificial. Então, vamos ofertar no novo Enem novos cursos nas nossas universidades, conectados com esse novo mundo da tecnologia, da inovação e da ciência”, disse o ministro.
O ato de abertura contou também com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin; da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos; do secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC), Marcelo Bregagnoli; da senadora, Leila Barros; e do presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli.
Premiação valoriza projetos sustentáveis e inovadores
Entre as atividades da 5ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, foi realizada a cerimônia de premiação do concurso “Educação Profissional para Economia Verde”, iniciativa do MEC em parceria da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ), por meio dos projetos Assistec Inova e Profissionais do Futuro II: Competências para a Economia Verde.
Em sua terceira edição, em 2025, contou com 12 trabalhos finalistas de diferentes regiões do país. Os premiados foram:
- 1º lugar: Gente de Casa - Senai do Ceará;
- 2º lugar : Doce Andirá - Instituto Federal do Amazonas;
- 3º lugar: Programa de qualificação em eletromobilidade: parceria entre o Senai Bahia/Camaçari e a BYD.
“Esse é um momento muito importante para o Senai da Bahia, porque se posiciona nessa competência de eletromobilidade. A gente já vem há algum tempo construindo esse diálogo e essa parceria junto com a BYD e trazer Camaçari para esse lugar de protagonismo e para esse posicionamento em relação à formação profissional, à qualificação e essa mobilidade social por meio da empregabilidade é o papel do Senai”, destacou o gerente da regional metropolitana Senai/Bahia, Sérgio Martins.
Até quinta-feira, o público poderá conferir também uma programação cultural com shows de Olodum, Nando Reis, Vanessa da Mata e MC Hariel.
*Repórter viajou a convite do MEC
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes