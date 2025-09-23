Estudantes da rede estadual da Bahia apresentarão projetos em Brasília

PavSolo: piso sustentável com resíduos recicláveis - Foto: Divulgação/SEC

Oito projetos de tecnologia social desenvolvidos por estudantes e professores da rede estadual da Bahia foram selecionados para a 5ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (SNEPT). A apresentação acontece entre os dias 7 a 9 de outubro, em Brasília.

De acordo com a Secretaria da Educação (SEC), os projetos foram produzidos a partir dos cursos técnicos ofertados na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), como forma de desenvolver, na prática, a aprendizagem dos estudantes.

Um exemplo é o projeto “PavSolo: piso sustentável com resíduos recicláveis”, que propõe a produção de blocos de piso intertravado sustentáveis, feitos com resíduos plásticos triturados e incorporados à mistura de areia e cimento.

A estudante do 2º ano do Curso Técnico de Edificações, do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) de Vitória da Conquista, esteve entre as desenvolvedoras do PavSolo, junto à colega Tainá Ferraz e ao professor Briam Christian. Ela destacou que, entre os benefícios da ação, estão a sustentabilidade e o incentivo ao empreendedorismo.

“Resolvemos dois problemas ao mesmo tempo: a poluição ambiental e o consumo excessivo de recursos naturais, como a areia. Também se abre espaço para a geração de renda de pessoas e cooperativas, criando uma nova cadeia produtiva que promove inclusão social e empregos, bem como fortalece a economia circular”, afirmou.

Outro destaque é o “Bioplástico feito a partir de amido de milho e casca de banana”, desenvolvido pelos estudantes Alice Nunes e Enzo Pereira, do 3º ano do Curso Técnico de Química, sob orientação da professora Franciele Soares. A iniciativa apresenta uma alternativa sustentável e de baixo custo aos plásticos convencionais.

“O bioplástico vem como uma alternativa ao uso desse plástico derivado de petróleo, com materiais que são menos nocivos para a natureza. Por isso, é tão importante ter esse conhecimento para democratizar entre as pessoas e dar visibilidade dos projetos de iniciação científica na escola”, explicou Alice.

Projetos da Bahia na 5ª SNEPT