DISTRITO FEDERAL
Estudantes da rede estadual da Bahia apresentarão projetos em Brasília
Iniciativa faz parte da 5ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica
Por Redação
Oito projetos de tecnologia social desenvolvidos por estudantes e professores da rede estadual da Bahia foram selecionados para a 5ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (SNEPT). A apresentação acontece entre os dias 7 a 9 de outubro, em Brasília.
De acordo com a Secretaria da Educação (SEC), os projetos foram produzidos a partir dos cursos técnicos ofertados na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), como forma de desenvolver, na prática, a aprendizagem dos estudantes.
Um exemplo é o projeto “PavSolo: piso sustentável com resíduos recicláveis”, que propõe a produção de blocos de piso intertravado sustentáveis, feitos com resíduos plásticos triturados e incorporados à mistura de areia e cimento.
A estudante do 2º ano do Curso Técnico de Edificações, do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) de Vitória da Conquista, esteve entre as desenvolvedoras do PavSolo, junto à colega Tainá Ferraz e ao professor Briam Christian. Ela destacou que, entre os benefícios da ação, estão a sustentabilidade e o incentivo ao empreendedorismo.
“Resolvemos dois problemas ao mesmo tempo: a poluição ambiental e o consumo excessivo de recursos naturais, como a areia. Também se abre espaço para a geração de renda de pessoas e cooperativas, criando uma nova cadeia produtiva que promove inclusão social e empregos, bem como fortalece a economia circular”, afirmou.
Outro destaque é o “Bioplástico feito a partir de amido de milho e casca de banana”, desenvolvido pelos estudantes Alice Nunes e Enzo Pereira, do 3º ano do Curso Técnico de Química, sob orientação da professora Franciele Soares. A iniciativa apresenta uma alternativa sustentável e de baixo custo aos plásticos convencionais.
“O bioplástico vem como uma alternativa ao uso desse plástico derivado de petróleo, com materiais que são menos nocivos para a natureza. Por isso, é tão importante ter esse conhecimento para democratizar entre as pessoas e dar visibilidade dos projetos de iniciação científica na escola”, explicou Alice.
Projetos da Bahia na 5ª SNEPT
- BIOPALMA - Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) de Araci - Araci - NTE 4;
- AGROHIDRO – Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) da Floresta do Cacau e do Chocolate Milton Santos – Arataca - NTE 5;
- BIOPLÁSTICO - CETEP do Extremo Sul - Teixeira de Freitas - NTE 7;
- ECOTRANSFORMAÇÃO - CETEP de Medeiros Neto - NTE 7;
- RESCUE - CEEP Áureo de Oliveira Filho - Feira de Santana - NTE 19;
- PAVSOLO - CETEP Vitória da Conquista - NTE- 20;
- CHOCOMED - CETEP Médio Rio das Contas - Ipiaú - NTE 22;
- FOME ZERO DOGUINHO - CEEP em Tecnologia, Informação e Comunicação- - Lauro de Freitas - NTE 26.
