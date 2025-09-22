Inscrições abertas para corrida da Educação na Bahia; saiba como participar

Corrida e Caminhada da SEC - Foto: Pau Viola

Estão abertas as inscrições para a 2ª Corrida e Caminhada - Educação em Movimento, promovida pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC), em parceria com o Programa Bahia Sem Fome, do Governo do Estado. Os interessados podem se inscrever até sexta-feira, 26, no site: ba.gov.br/educacao.

O evento está marcado para o dia 18 de outubro, com largada às 7h, nas imediações do Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, e também nos municípios-sede dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs).

Quem pode participar

Podem participar servidores, estudantes (a partir dos 14 anos), convidados e apoiadores da rede estadual de ensino. Os servidores deverão fazer a doação de 2kg de alimentos não perecíveis, enquanto os estudantes estarão isentos da contribuição.

Kit do participante

O kit inclui camisa, sacola sustentável, número de peito, chip, viseira, barra de cereal e squeeze (tipo de garrafa), entre outros.

De acordo com a SEC, os participantes vão competir nas modalidades de 3km de caminhada e 5 km de corrida cronometrada. Todos que concluírem o percurso receberão medalhas, e os três primeiros classificados em cada categoria (estudante e servidores), masculino e feminino, ganharão prêmios especiais.

Saúde e bem-estar

Na primeira edição, em 2024, a iniciativa reuniu cerca de 10 mil competidores, sendo dois mil em Salvador. Para garantir segurança, houve ambulância, pontos de hidratação ao longo do circuito e, no estacionamento externo da SEC, foi montada uma infraestrutura com toldos, guarda-volumes, estação de frutas e pontos de massagem.