Inclusão e acessibilidade são temas do ‘Papo de Trânsito’ - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

“Eu enfrento no dia a dia carro parado em calçada. Isso é péssimo porque a gente tem que sair e aumenta o risco de acidente. Tomar uma queda, um tropeção e ser atropelado”. O relato é de Alexandre Fateicha, pessoa com deficiência física, que lida diariamente com a falta de acessibilidade nas ruas de Salvador.

Os desafios de mobilidade urbana para pessoas com deficiência (PcD) são inúmeros, e muitas vezes, invisíveis para quem não vivencia essa realidade. O tema da inclusão no trânsito é destaque no episódio desta semana do quadro ‘Papo de Trânsito’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo os dados do Observatório Nacional de Segurança Viária, apresentados no vídeo disponível no Instagram @atardeeducacao, mais de 25% dos acidentes envolvendo pessoas com deficiência no trânsito estão ligados a barreiras com acessibilidade nas ruas e calçadas.

“A mobilidade não deveria ser um privilégio, mas um direito. Quando a cidade é acessível, ela fica melhor para todo mundo”, destaca o episódio.

Cenário da acessibilidade na Bahia e no Brasil

Dados do Censo Demográfico 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que a Bahia possui 1.093.719 pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa 7,9% da população estadual com dois anos ou mais. Proporcionalmente, o estado ocupa a 9ª posição nacional.

No Brasil, o IBGE apontou 14,4 milhões de pessoas com deficiência, correspondendo a 7,3% da população. Entre elas, 45,4% são idosos com 60 anos ou mais. As mulheres com deficiência (8,3 milhões) superam os homens (6,1 milhões), o que pode estar associado à maior longevidade feminina.

Mobilidade humana além da mobilidade urbana

Diferente da mobilidade urbana, que se baseia em vias e meios de transporte, a mobilidade humana coloca o ser humano como protagonista. Especialistas destacam que não há um modelo único, já que cada cidade possui características próprias.

Entre os principais desafios para garantir deslocamento de todas as pessoas - incluindo idosos, gestantes, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida -, estão:

Calçadas e vias sem acessibilidade (rampas, sinalização tátil, iluminação);

Transporte público inadequado ou com pouca adaptação;

Falta de educação e conscientização para o respeito a pedestres e pessoas com mobilidade reduzida;

Recursos financeiros e integração entre órgãos para executar políticas inclusivas.

A assessora da Coordenação de Educação e Segurança para o Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), afirmou que “a mobilidade humana vem ganhando espaço nos planos de trânsito e transporte, com ações como melhoria da acessibilidade, campanhas educativas e fiscalização”.

“Mas ainda é preciso ampliar investimentos e garantir que projetos urbanos considerem, desde o início, a diversidade de usuários”, acrescentou.

Semana Nacional de Trânsito na Bahia

O Detran-BA vai promover uma série de atividades para marcar a Semana Nacional de Trânsito, que acontece até quinta-feira, 25, em Salvador e em municípios do interior da Bahia.

Com o tema ‘Desacelere. Seu bem maior é a vida’, a programação envolve cursos, palestras, apresentações culturais, seminários, blitzes educativas e ações voltadas para diferentes públicos.