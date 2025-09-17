Educação para o trânsito mobiliza estudantes e professores em Feira de Santana

Professores em Feira de Santana - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Na princesinha do sertão, em Feira de Santana, o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, promoveu nesta quarta-feira, 17, o workshop ‘Cidadania e sustentabilidade no trânsito’. O encontro, realizado em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), aconteceu no Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Ana Angélica Vergne de Morais.

Estudantes que compõem o grupo musical | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

A abertura contou com a apresentação do grupo musical do colégio formado pelas estudantes Hanna, Ranaielly e Débora, que cantaram a música “É preciso dar um jeito, meu amigo”, de Erasmo Carlos.

Segundo o professor Mizay Levy, articulador do Tempo Integral e responsável pela criação do grupo, valorizar o protagonismo juvenil no meio artístico e cultural fortalece a integração social.

Mizay Levy, professor e articulador do Tempo Integral | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

“É importante esse protagonismo juvenil para que cada vez mais a gente possa estar integrado dentro da sociedade, mostrando a importância de uma educação significativa, uma educação que traz ao estudante consciência social e responsabilidade, principalmente na área do trânsito”, afirmou.

Educação para salvar vidas

O diretor do colégio, Jorge Carneiro Rios, destacou que lidar com trânsito é parte do cotidiano da população e que a falta de consciência tem consequências graves.

Jorge Carneiro Rios, diretor do colégio | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

“O trânsito mata muito mais pessoas do que várias doenças. Isso muitas vezes passa invisível. Quem circula pelas ruas sabe que boa parte desses problemas poderiam ser evitados se as pessoas tivessem educação para o trânsito. Então, esse evento é de suma importância para que a gente possa levar essa temática também para a sala de aula. Isso minimizaria muitos dos problemas que temos diariamente”.

Voltado aos professores das áreas de Linguagens e Humanas do Núcleo Territorial de Educação (NTE 19), o workshop buscou promover conscientização, disseminar informações sobre práticas de mobilidade sustentável e estimular o engajamento comunitário.

A coordenadora do NTE 19, Isabela Santos da Silva, reforçou a relevância da abordagem integrada.

Isabela Santos da Silva, coordenadora do NTE 19 | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

“Esse evento vai fomentar ainda mais o trabalho colaborativo, o trabalho com participação e autonomia dos nossos estudantes, que estão com a CNH gratuita das escolas. [...] Esse evento, como outros que terão, vai ser de fundamental importância para os nossos professores e para a construção de práticas educativas, voltadas para a cidadania desses estudantes”.

Este ano, o sonho de aprender a dirigir e garantir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita se tornou realidade para estudantes da rede estadual da Bahia, por meio do ‘Programa CNH na Escola’. A iniciativa, sancionada pelo Governo do Estado, garante isenção das taxas do Detran-BA para a primeira habilitação.

Estudantes do Ensino Médio | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Presente no workshop, a estudante do Ensino Médio, Yasmin da Paixão, destacou a importância da medida e das discussões dentro das escolas.

“É muito importante a gente ter esse tipo de acesso enquanto não temos a CNH. [...] O tipo de palestra que traz para a gente uma visão de como é ser uma pessoa com responsabilidade no trânsito, tanto como motorista quanto pedestre, é muito importante para que possamos evitar acidentes com nossas vidas e com vidas que não têm nada a ver com o momento que a gente está ali dirigindo ou passando”.

Aplicação em sala de aula

A gestora Juliana Furtado, do Colégio Estadual do Campo João Baptista Carneiro, localizado no Distrito de Ipuaçu, Km 7, ressaltou que, para os professores da escola do campo, o evento tem um “quê de especial”. Ela destacou que a realidade vivida é diferente, pois estão diretamente nas rodovias e todos os alunos precisam do transporte escolar para chegar às aulas.

Juliana Furtado, gestora do Colégio Estadual do Campo João Baptista Carneiro | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

“Trazer essas orientações de como se portar dentro do escolar, para ter uma segurança maior, tanto para eles [estudantes] quanto para o motorista, outros motoristas também, é muito interessante”.

Já o professor de Educação Física, José Osmar Macedo, do Colégio Estadual de Tempo Integral de Santo Estêvão, detalhou como pretende utilizar os conhecimentos adquiridos no workshop no cotidiano escolar.

“Há diversas possibilidades. Inclusive, uma delas que eu vou realizar é incentivar e estimular alguns estudantes a participarem dos concursos realizados pelo Grupo A TARDE, tanto do Jovem Jornalista quanto do concurso voltado para a produção da redação”, disse, reforçando que pretende propor um trabalho de análise crítica sobre mobilidade no município.

José Osmar Macedo, professor de Educação Física | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

“Uma outra atividade que eu pretendo fazer com eles é traçar algum mapeamento de como se encontra o trânsito na cidade. Problemas críticos e também de soluções mais recentes que foram apresentadas pelo poder público”, acrescentou.

Encerrando as atividades, os professores foram convidados a participar da prática ‘Construindo caminhos para a educação no trânsito’, cujo objetivo foi elaborar propostas pedagógicas alinhadas ao tema.

O workshop ‘Cidadania e sustentabilidade no trânsito’ foi conduzido pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, junto às pedagogas do A TARDE Educação, Jéssica Gouveia e Emily Figueiredo.