Bahia publica lista de mais de 2 mil licenças-prêmios para professores

Professora em sala de aula - Foto: Imagem ilustrativa: Memo Soul

A lista de 2.100 licenças-prêmios convertidas em pecúnia para professores da rede estadual da Bahia foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira, 19. A iniciativa reforça a valorização dos profissionais da Educação e garante estabilidade às atividades escolares em todo o estado.

O investimento total previsto para esta etapa é de R$ 68,6 milhões, que serão pagos nos meses de outubro, novembro e dezembro. O benefício concedido aos professores assegura o andamento do processo de aprendizagem sem comprometer o calendário letivo.

Quem tem direito à licença-prêmio em pecúnia

A conversão do saldo de licença-prêmio em pecúnia somente é permitida aos profissionais que estiverem em efetiva regência de classe. Cada docente pode converter até três meses de licença-prêmio não gozados, por semestre, respeitando os critérios da Lei nº 7.937/2001 e do Decreto nº 8.573/2003.

Também é necessário ter, no mínimo, o intervalo de um ano desde o último recebimento em pecúnia. O valor recebido por cada servidor é calculado com base na remuneração do mês anterior, excluídas as parcelas indenizatórias e adicionais específicas.

Confira a lista completa com os nomes dos beneficiados: