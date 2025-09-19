Menu
HOME > EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

SEC leva aulões do UPT para Nordeste de Amaralina em Salvador

Programa fortalece acesso ao Ensino Superior com aulas de Português e Matemática

Redação

Por Redação

19/09/2025 - 10:11 h
Estudantes da rede estadual em sala de aula
Estudantes da rede estadual em sala de aula

A partir desta sexta-feira, 19, o Programa Universidade para Todos (UPT), iniciativa da Secretaria da Educação do Estado (SEC), amplia sua presença em Salvador com a realização de aulões na Base Comunitária do Nordeste de Amaralina.

A ação busca fortalecer a preparação pedagógica de estudantes concluintes e egressos da rede pública que desejam ingressar no Ensino Superior, oferecendo aulas de Língua Portuguesa e Matemática.

Leia Também:

Fórum Popular do Beiru reúne líderes e jovens em diálogo sobre cidadania
A TARDE Educação realiza formações em Vitória da Conquista
Novo auditório escolar em Teixeira de Freitas amplia educação

Este ano, o UPT disponibilizou 20.110 vagas em 27 territórios de identidade, alcançando 218 municípios baianos e funcionando em 358 polos.

A edição de 2025 conta com a participação de 1.413 monitores, preferencialmente estudantes universitários, que assumem a missão de contribuir para a formação dos futuros ingressantes no Ensino Superior.

As atividades já acontecem em Bases Comunitárias dos bairros da Paz e Rio Sena, em Salvador, além de Camaçari e Vitória da Conquista. Agora, chegam também às comunidades do Nordeste de Amaralina e Águas Claras, com seis aulões no primeiro bairro e três no segundo, ministrados por bolsistas da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

A parceria da UFBA se soma às instituições de Ensino Superior já envolvidas no programa:

  • UNEB (Universidade do Estado da Bahia);
  • UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz);
  • UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana);
  • UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia);
  • UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia);
  • UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia);
  • UFOB (Universidade Federal do Oeste da Bahia).

Serviço

  • O quê: Aulões do Programa Universidade para Todos (UPT)
  • Onde: Base Comunitária do Nordeste de Amaralina, em Salvador
  • Quando: A partir desta sexta-feira, 19, das 14h às 17h
  • Disciplinas: Língua Portuguesa e Matemática

Tags:

Educação ensino superior Língua Portuguesa e Matemática SEC Bahia UPT

