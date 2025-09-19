SEC leva aulões do UPT para Nordeste de Amaralina em Salvador

Estudantes da rede estadual em sala de aula - Foto: Valdirene Santos

A partir desta sexta-feira, 19, o Programa Universidade para Todos (UPT), iniciativa da Secretaria da Educação do Estado (SEC), amplia sua presença em Salvador com a realização de aulões na Base Comunitária do Nordeste de Amaralina.

A ação busca fortalecer a preparação pedagógica de estudantes concluintes e egressos da rede pública que desejam ingressar no Ensino Superior, oferecendo aulas de Língua Portuguesa e Matemática.

Este ano, o UPT disponibilizou 20.110 vagas em 27 territórios de identidade, alcançando 218 municípios baianos e funcionando em 358 polos.

A edição de 2025 conta com a participação de 1.413 monitores, preferencialmente estudantes universitários, que assumem a missão de contribuir para a formação dos futuros ingressantes no Ensino Superior.

As atividades já acontecem em Bases Comunitárias dos bairros da Paz e Rio Sena, em Salvador, além de Camaçari e Vitória da Conquista. Agora, chegam também às comunidades do Nordeste de Amaralina e Águas Claras, com seis aulões no primeiro bairro e três no segundo, ministrados por bolsistas da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

A parceria da UFBA se soma às instituições de Ensino Superior já envolvidas no programa:

UNEB (Universidade do Estado da Bahia);

UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz);

UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana);

UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia);

UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia);

UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia);

UFOB (Universidade Federal do Oeste da Bahia).

