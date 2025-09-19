Fórum Popular do Beiru reúne líderes e jovens em diálogo sobre cidadania

Foto ilustrativa - Foto: Reprodução/Freepik

No coração do Beiru, território de mais de 38 mil moradores e de uma potência cultural que insiste em florescer, nasce uma mobilização inédita: o 1º Fórum Popular de Educação do Beiru e Adjacências. O encontro, que acontece no Colégio Estadual Zumbi dos Palmares, no próximo sábado, 20, das 8h às 12h, traz à mesa estudantes, professores, famílias e lideranças sociais para pensar a educação como chave de transformação e cidadania.

O Fórum terá como marca o diálogo plural, reunindo painelistas que transitam entre a política e a escola, a academia e a favela, a experiência prática e o pensamento crítico. São vozes que partem de diferentes trajetórias, mas convergem em um mesmo ponto: a certeza de que a educação é o caminho para reduzir desigualdades, fortalecer a democracia e abrir novas perspectivas para as comunidades.

Conheça os painelistas do Fórum

Anderson dos Santos Teixeira

Economista (UFBA), com mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social. Tem experiência no setor varejista e atua há uma década no Sebrae/BA, contribuindo com análises estratégicas para fortalecimento dos pequenos negócios.

Ângela Damasceno

Doutora em Sociologia, com mestrado em Engenharia Ambiental Urbana. Professora colaboradora da UFBA, consultora em políticas públicas e coordenadora técnica na Escola do Legislativo da Câmara de Salvador. Atua também na regulação ambiental e na gestão de águas.

Jean Santos

Educador e empreendedor social, pedagogo e especialista em gestão pedagógica. Criador da Catequese Musical, fundador da Instrumentoteca Comunitária Alice e da Orquestra Arquidiocesana Padre Mauricio Abel. Gestor da Casa dos Sonhos, é referência em formação de jovens educadores nas periferias.

Marcio Lima dos Santos

Presidente estadual da Central Única das Favelas na Bahia (CUFA-BA) e vice-presidente da CUFA Brasil. Executivo social, especialista em serviço social no sistema sócio-jurídico. Integra o Conselho Consultivo do Consulado EUA (2022-2025) e atua em projetos da ONG Levantamos, sediada em Washington, DC.

Mayara Eduarda de Jesus Santos

Estudante do 1º ano do Ensino Médio Técnico no Colégio Estadual Zumbi dos Palmares. Sua presença simboliza a juventude que sonha e constrói o futuro a partir da sala de aula.

Ney Campello

Bacharel em Direito e mestre em Administração pela UFBA. Foi Secretário de Educação de Salvador e Superintendente de Educação do Estado da Bahia. Hoje é consultor educacional e esportivo, diretor da Universidade Aberta da ACB, além de poeta, escritor e palestrante.

Paulo Cavalcanti

Empresário, advogado, filósofo e escritor que vai muito além dos títulos: é um provocador de consciências. Fundador da Fundação Paulo Cavalcanti e do Movimento Via Cidadã, atua para despertar no Brasil uma inteligência que anda adormecida: a inteligência cidadã. Com visão estratégica e espírito associativista, transita entre política e educação, discurso e ação.

Rebeca Barros

Graduanda em Biomedicina, é liderança do Mosaico de Amor e mobilizadora cultural no Beiru/Tancredo Neves. Integra o coletivo Toque Feminino, levando temas como saúde e educação a adolescentes. Defende a economia de comunhão e as inteligências coletivas como narrativas de transformação.

Mais do que um encontro pontual, o 1º Fórum Popular de Educação do Beiru e Adjacências se afirma como ponto de partida para uma caminhada que não tem volta: a de uma comunidade que se reconhece, se organiza e se move em busca de futuro.

Quando estudantes, famílias, lideranças e especialistas sentam juntos para pensar a educação, não se trata apenas de debater problemas, mas de acender caminhos. O Beiru mostra, assim, que a transformação começa onde sempre esteve: dentro da própria comunidade.

Confira a programação:

- 8h00 - Credenciamento

-Apresentação Cultural do Grupo de Capoira OKAN, Mestre Marcelo Cristal.

- 8h30 SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO

-Apresentação de Jovens da Mobilização Musical: Hino do Brasil e do Estado da

Bahia.

-Mesa de abertura:

- Sra. Rafaela Brito, Técnica de Engajamento Estudantil/COJEPE

- Anderson de Araújo: Diretor do Colégio Estadual Zumbi dos Palmares.

- Paulo Cavalcanti: Presidente da Fundação Paulo Cavalcanti

- Evandro Cabral: Empreendedor Social.

- Sr. Cosme Henrique Ferreira: Morador do Bairro há 50 anos.

- Representante da associação de moradores.

9h00 - PALESTRA MAGNA

- Paulo Cavalcanti: A Consciência Cidadã Participativa Transformadora.

- 9h20 - PAINEL 1:

Tema: Educação para a Cidadania

Mediação: Cris Santos: Diretora Executiva da Fundação Paulo Cavalcanti.

- Ângela Damasceno: Coordenadora técnica da Escola do Legislativo

- Péricles Gusmão Régis (Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Salvador).

- Jean Santos: Empreendedor Social.

- Mayara Eduarda de Jesus Santos, aluna do 1º ano do Ensino Médio,

- Turma 1º A, Técnico, no Colégio Estadual Zumbi dos Palmares.

- 10 minutos para perguntas e respostas.

10h15 - PAINEL 2:

Tema: Família & Escola: uma Parceria Necessária

Mediação: Anderson Teixeira

- Anderson de Araújo: Diretor do Colégio Estadual Escola Zumbi dos Palmares.

- Fábio Barreto: Representante do XIII Conselho Tutelar de Salvador.

- Evandro Cabral: Empreendedor Social.

- 10 minutos para perguntas e respostas.

10h55 - PAINEL 3:

Tema: A Força Cultural do Beiru e a Educação Empreendedora

Mediação: Tamara Miranda, empreendedora social do Toque Feminino.

- Ney Campello. Mestre em Administração pela UFBA e diretor da

- Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia.

- Rebeca Barros. Empreendedora Social e Fundadora do Toque Feminino.

- Márcio Lima. Presidente da Central Única das Favelas Bahia.

- 10 minutos para perguntas e respostas.

Apresentação Cultural:

- Apresentação cultural: Philipe Neri, Jovem Poli-instrumentista.

11h40 às 12h00: Encerramento.

Apresentação da Implementação de Observatório de Educação - Ney Campello.