A TARDE Educação realiza formações em Vitória da Conquista

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, esteve presente no Centro Municipal de Formação Educacional Professor Raymundo Vianna, nos dias 16 a 18 de setembro. A visita fez parte de uma intensa agenda em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, com o objetivo de promover formações continuadas para os professores da rede municipal de ensino.

Durante os encontros, os docentes refletiram sobre a importância da educação midiática na formação de cidadãos críticos e atuantes em uma sociedade digital. As atividades foram conduzidas por Márcia Firmino, coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, e pela pedagoga do A TARDE Educação e mestre em Educação, Letícia Menezes.

Tecnologia no processo de ensino e aprendizagem

Para o professor William Assunção, que leciona Língua Portuguesa na Escola Municipal Zélia Saldanha, "falar da possibilidade de agregar a tecnologia na educação é importantíssimo".

"Nós podemos presenciar como esta ferramenta auxilia no processo de ensino e aprendizagem. E isso é abraçar o futuro em prol da nossa educação. Uma ferramenta de auxílio, que é prevista na Base Nacional Comum Curricular", acrescentou o professor.

O coordenador de Matemática dos Anos Finais (6º ao 9º ano) da rede municipal, Edson de Matos, destacou as potencialidades do jornal impresso e online como recurso pedagógico para despertar o interesse dos estudantes.

“O público adolescente tem uma vivência maior com as mídias tecnológicas e mais ainda com a internet. O jornal é algo diferente da rotina deles. Então, acaba chamando a atenção e pode ser um excelente meio em sala de aula, e, o mesmo acontece com a versão online do jornal já que eles vão poder acessar também através do site”.

Presente no evento, a articuladora do Programa A TARDE Educação na Secretaria Municipal de Educação (Smed), Fabíola Carpes, considera a educação midiática fundamental para a formação dos alunos.

“Hoje, não basta acessar informações. É preciso aprender a analisá-las com senso crítico, produzir conteúdos de forma ética e participar ativamente da sociedade digital. Quando o professor traz esses conceitos para a sala de aula, está ajudando seus alunos a se tornarem cidadãos mais conscientes, preparados para atuar de maneira responsável nesse ambiente cada vez mais conectado”, pontuou.

Já o professor e doutor em Geografia, Paulo Henrique Silveira, agradeceu pela parceria e avaliou o impacto positivo da formação.

“Outro aspecto que chamou a atenção nesse evento foi a grande participação e colaboração dos professores presentes. Os quais, de forma espontânea, emitiam suas opiniões, dando explicações de suas vivências na área. Sempre de forma fundamentada e contextualizada. [...] Por tudo isso, considero esse, um evento de alto nível. Parabéns à Secretaria de Educação de Vitória da Conquista e ao Jornal A TARDE”.

Professores(as) da rede municipal de Vitória da Conquista | Foto: Divulgação

Analógico e digital lado a lado na educação

Em um mundo digital saturado de informações, a cidadania digital envolve a habilidade de distinguir conteúdos confiáveis dos falsos, valorizar fontes seguras e promover a alfabetização midiática.

Para Letícia Menezes, pedagoga do A TARDE Educação, é necessário aprender a lidar com a internet e a tecnologia. Ela defende que é possível o analógico e o digital andarem de mãos dadas.

"É importante que haja espaços formadores como este para que os professores consigam utilizar estas ferramentas de forma assertiva dentro da sala de aula e até na sua vida também. Podemos utilizar Inteligência Artificial, ferramentas que estão viralizando na internet, como os memes, utilizar a escrita e fazer essa brincadeira com o analógico e o digital".

A coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, reforçou que a educação midiática é um compromisso contínuo da iniciativa.

“Estamos na época do digital, mas não podemos deixar que isso, enquanto educadores, seja somente algo do dia corriqueiro na vida dos nossos alunos. Nós temos esse compromisso, enquanto programa de educomunicação, de fomentar nos nossos professores a educação midiática e da cidadania digital que vai além das portas das nossas escolas”, concluiu.