Formações do A TARDE Educação fortalecem ensino na RMS

Pelas estradas da Região Metropolitana de Salvador, o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, realizou uma série de formações continuadas com os educadores da rede municipal de ensino. Em São Francisco do Conde, a atividade, realizada nesta quarta-feira, 27, teve o objetivo de incentivar os professores a utilizarem o jornal - online ou impresso - como ferramenta pedagógica transdisciplinar e interdisciplinar, alinhada aos códigos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

“O Jornal A TARDE já tinha esse projeto nas escolas públicas em Salvador, e nós recebíamos diariamente o jornal, o que facilitava o trabalho. Hoje, construímos a partir do digital, que é uma outra vertente, mas tão importante quanto o que fazíamos no passado”, disse a professora da rede municipal, Maria Célia.

Durante a formação, os professores e coordenadores pedagógicos receberam orientações sobre como explorar diferentes estratégias em sala de aula, de modo a estimular a criatividade, a leitura, a escrita e a reflexão crítica dos alunos.

A programação foi conduzida por Márcia Firmino, coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, e pela pedagoga do A TARDE Educação e doutoranda em Educação Anna Izabel Muniz.

Formação chega a Simões Filho

Em Simões Filho, a formação continuada foi voltada a professores dos Anos Finais (6º ao 9º), além de coordenadores e gestores pedagógicos da rede municipal. O encontro aconteceu na terça-feira, 26, no auditório da Secretaria Municipal de Educação.

Na abertura, os estudantes da Escola Municipal Diácono Fernando Britto declamaram poesia junto ao professor de Artes, Ismael de Souza, e realizaram apresentações de roda, maculelê e capoeira com o mestre Everton Lisboa dos Santos.

A estudante e jovem vereadora do município, Andressa Alves, destacou a importância do jornal como recurso pedagógico.

“Pegar um jornal, usar como base no texto do jornal, que é algo que, particularmente, minha professora de português faz [...] E eu acho que esse devia ser um método muito mais utilizado em sala de aula, porque usa a nossa mente, força a nossa mente a pensar, a raciocinar, estimula a gente muito mais do que se ela passasse um texto em um livro”, pontuou.

A professora de Língua Portuguesa, Íris Lourenço, avaliou a iniciativa, ressaltando o protagonismo estudantil.

“Esse projeto que o Jornal A TARDE tem feito nas escolas municipais de Simões Filho tem sido de grande importância para dar protagonismo aos alunos, porque eles desenvolvem o senso crítico e, além disso, aproxima esses jovens dos temas sociais. Eles aprendem a desenvolver sua criticidade e também aprendem a se colocar de uma forma artística, porque a gente pode inovar essas práticas pedagógicas através do jornal”, disse.

Presente na formação, a secretária municipal de Educação, Heliene Motta, afirmou que a iniciativa tem contribuído tanto para o fortalecimento da alfabetização quanto à formação continuada dos professores.

“Eu quero agradecer ao Jornal A TARDE por essa grande contribuição. Nós estamos vivendo momentos em que os nossos alunos não estão conseguindo ser alfabetizados na idade certa. [...] Paralelo a isso, na minha avaliação, tem a questão das telas, da comunicação digital, que acaba também tirando um pouco o foco do aluno”.

“Diante disso, o Jornal A TARDE, com essa proposta da educação, de se trabalhar a leitura e, consequentemente, a escrita, tem nos mostrado que os nossos alunos estão tendo um desempenho melhor tanto na leitura como também na escrita. Isso por conta das contribuições, e também da formação dos professores porque um ponto essencial é formar o professor para que ele possa fazer essa transmissão em sala de aula, acompanhar e garantir que o aluno realmente aprenda”, complementou.

As atividades em Simões Filho foram conduzidas por Márcia Firmino, coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, e pela pedagoga do A TARDE Educação e mestre em Educação, Letícia Menezes.