A TARDE Educação promove Concurso Jovem Jornalista em Conquista

A TARDE Educação em Vitória da Conquista

O Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, chegou a Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A iniciativa, tem uma parceira com a Secretaria municipal da Educação (SMED), e tem o intuito de fomentar o uso dos jornais em sala de aula.

A atividade tem o objetivo de levar aos estudantes da rede municipal e estadual a leitura crítica e ao letramento dos periódicos. Nesta segunda-feira, 25, as pedagogas Berta Cunha, Jéssica Gouveia e Emily Figueiredo, representantes do A TARDE Educação, estiveram no município para apresentar o Programa.

Neste ano, o concurso terá o seguinte tema: “SOS, se a Terra gritasse o que ela diria?”, e os estudantes deverão desenvolver projetos textuais e audiovisuais. Outra novidade é a premiação para os professores orientadores engajados com a iniciativa.

Para a promotora na Smed, Fabíola Carpes, a parceria com o jornal representa um passo significativo na promoção da leitura entre os alunos da rede pública.

“O jornal, enquanto veículo de informação e cultura, torna-se uma ferramenta pedagógica de grande valor, possibilitando que os alunos ampliem seu repertório, desenvolvam senso crítico e fortaleçam suas práticas de leitura e escrita”.

Fabíola ressaltou ainda que a iniciativa aproxima os alunos da realidade social, estimula o gosto pela leitura e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes.

Além disso, a promotora agradeceu a visita e propôs que o Programa A Tarde Educação participe de uma capacitação sobre Educação Quilombola, que será organizada pela pasta. A data do evento será definida em breve.

Saiba como será concurso

O concurso conta com quatro categorias:

Tirinhas - Ensino Fundamental I;

Vídeorreportagem - Ensino Fundamental II;

Artigo de Opinião - Ensino Médio;

Crônica - Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As inscrições estão abertas até 10 de outubro no site: jovemjornalista.atarde.com.br/ .