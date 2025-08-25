Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

A TARDE Educação promove Concurso Jovem Jornalista em Conquista

Programa fortalece parceria com Secretaria Municipal de Vitória da Conquista

Redação

Por Redação

25/08/2025 - 22:03 h | Atualizada em 26/08/2025 - 15:44
A TARDE Educação em Vitória da Conquista
A TARDE Educação em Vitória da Conquista -

O Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, chegou a Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A iniciativa, tem uma parceira com a Secretaria municipal da Educação (SMED), e tem o intuito de fomentar o uso dos jornais em sala de aula.

A atividade tem o objetivo de levar aos estudantes da rede municipal e estadual a leitura crítica e ao letramento dos periódicos. Nesta segunda-feira, 25, as pedagogas Berta Cunha, Jéssica Gouveia e Emily Figueiredo, representantes do A TARDE Educação, estiveram no município para apresentar o Programa.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Neste ano, o concurso terá o seguinte tema: “SOS, se a Terra gritasse o que ela diria?”, e os estudantes deverão desenvolver projetos textuais e audiovisuais. Outra novidade é a premiação para os professores orientadores engajados com a iniciativa.

Leia Também:

Jovem Jornalista 2025: A TARDE Educação desafia estudantes em debate ambiental
A TARDE Educação promove formação em Cachoeira
Novo quadro “Papo de Trânsito” estreia no Instagram A TARDE Educação
A TARDE Educação realiza formação para educadores de Alagoinhas

Para a promotora na Smed, Fabíola Carpes, a parceria com o jornal representa um passo significativo na promoção da leitura entre os alunos da rede pública.

“O jornal, enquanto veículo de informação e cultura, torna-se uma ferramenta pedagógica de grande valor, possibilitando que os alunos ampliem seu repertório, desenvolvam senso crítico e fortaleçam suas práticas de leitura e escrita”.

Fabíola ressaltou ainda que a iniciativa aproxima os alunos da realidade social, estimula o gosto pela leitura e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes.

Além disso, a promotora agradeceu a visita e propôs que o Programa A Tarde Educação participe de uma capacitação sobre Educação Quilombola, que será organizada pela pasta. A data do evento será definida em breve.

Saiba como será concurso

O concurso conta com quatro categorias:

  • Tirinhas - Ensino Fundamental I;
  • Vídeorreportagem - Ensino Fundamental II;
  • Artigo de Opinião - Ensino Médio;
  • Crônica - Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As inscrições estão abertas até 10 de outubro no site: jovemjornalista.atarde.com.br/ .

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A TARDE Educação Bahia Educação vitória da conquista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A TARDE Educação em Vitória da Conquista
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

A TARDE Educação em Vitória da Conquista
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

A TARDE Educação em Vitória da Conquista
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

A TARDE Educação em Vitória da Conquista
Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

x