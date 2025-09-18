Menu
EDUCAÇÃO
BAHIA

Novo auditório escolar em Teixeira de Freitas amplia educação

Espaço terá capacidade para cerca de 500 pessoas

Redação

Por Redação

18/09/2025 - 14:26 h
Imagem ilustrativa do auditório
Imagem ilustrativa do auditório -

O novo auditório da Escola Municipal Antônio Chicon Sobrinho, localizada em Teixeira de Freitas, está em fase de construção. O espaço, edificado com recursos próprios da prefeitura da cidade, terá capacidade para cerca de 500 pessoas.

Segundo o secretário municipal de Educação, Edinaldo Rezende, a implantação de um auditório escolar vai muito além da infraestrutura física. "Trata-se de um espaço de convivência e aprendizagem que fortalece o processo de ensino e promove o engajamento da comunidade escolar”.

“Ao permitir a realização de palestras, oficinas, seminários, apresentações culturais e reuniões, o auditório cria oportunidades para o desenvolvimento de competências socioemocionais, a troca de saberes e a integração entre escola, famílias e sociedade”, acrescentou.

A atriz de teatro, Edineia Pereira, destacou que “ao longo dos anos as apresentações culturais no município foram realizadas em galpões e espaços improvisados. O auditório será um equipamento importante de acolhimento para as apresentações artísticas”.

Investimentos na educação municipal

Além do auditório, a gestão municipal tem realizado uma série de ações que consolidam os investimentos na educação em Teixeira de Freitas, como:

  • Entrega de seis creches de alto padrão;
  • Construção de três novas escolas;
  • Climatização de todas as unidades escolares da rede municipal por meio de energia solar.

Também estão em construção uma creche e uma pré-escola no bairro Colina Verde, além de uma nova escola no bairro Tancredo Neves.

Edinaldo Rezende Educação Investimentos novo auditório TEIXEIRA DE FREITAS

