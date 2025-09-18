Bahia amplia o número de bibliotecas nas escolas

Com a proibição do uso de celular nas escolas, as bibliotecas se tornaram um espaço de ainda mais atração para estudantes - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Com a proibição do uso de celular nas escolas, as bibliotecas se tornaram um espaço de ainda mais atração para estudantes que buscam a leitura ou realizam outras atividades estudantis. Apenas neste ano a Secretaria de Educação da Bahia (Sec) implantou 40 bibliotecas em escolas da rede estadual e revitalizou outras 10. A revitalizada biblioteca do Colégio Estadual Goes Calmon é o point diário da estudante do 3º ano do Ensino Médio, Eduarda Lé, de 19 anos.

Entre a leitura de mangás (quadrinhos japoneses) e livros, a jovem escreve poesia e tem exposto no local trechos de extos seus para que outros estudantes possam ver.

“É uma arte que a gente mostra para outras pessoas. Sou louca e apaixonada por arte, então tudo que envolve arte eu sempre procuro entender e descobrir mais”, conta. A expectativa é de que ainda este ano sejam implantadas ou revitalizadas 80 bibliotecas nas escolas estaduais, segundo a coordenadora do Livro e da Biblioteca da Sec, Alessandra Santana.

Biblioterapia

Ao todo, 72,8% das escolas estaduais confirmaram ter bibliotecas no Censo Escolar 2024, o que significa 741 instituições de ensino com a existência do espaço. Com a biblioteca de pé as possibilidades de ensino são diversas. Na biblioteca do colégio de Eduarda são realizadas atividades como encontros de poesia, apresentações de talentos artísticos e a biblioterapia. Este último, segundo a bibliotecária da instituição, Jacira Santos, é um “projeto com a proposta de cuidar do ser socioemocional, além das aprendizagens”, diz.

Nestes encontros de biblioterapia já foram tratados temas como motivação e mudança, medo, e o mais recente: autoestima e autoconhecimento. “A gente trata de assuntos subjetivos, que vão no íntimo do ser. Contamos sempre com a presença da psicóloga também.

Antes de cuidar do aprendizado, a gente tem que cuidar do ser, dos estudantes”, destaca Jacira. Tanto a implantação das novas bibliotecas quanto a revitalização têm como molde a organização e modernização dos espaços para que se tornem mais coloridos e atrativos para os estudantes, de acordo com Alessandra.

As novas bibliotecas contam com espaços despojados para leitura, como puffs, tapetes, além de equipamentos digitais. A coordenadora do Livro e da Biblioteca da Sec relata o impacto que tem acompanhado com esse investimento.

“Quando esses equipamentos são modernos já atrai os estudantes e isso dá visibilidade aos livros, aumentou o interesse deles de acessarem o espaço porque é atraente. Temos tido mais acessos de estudantes e eles começam a descobrir os livros que são do seu interesse”, comenta. Ela reforça que essa presença dos estudantes nas bibliotecas é importante para o desenvolvimento da autonomia intelectual e para estimular pesquisas.

Rede municipal

Neste mês de setembro duas escolas municipais de Salvador ganharam novas bibliotecas por meio do apoio do projeto Cantos de Leitura, da Rede Educare, com patrocínio do Instituto Motiva.

A Escola Municipal de Pernambués, em Pernambués, e a Escola Municipal Conselheiro Luiz Rogério, em Castelo Branco, receberam acervo com livros, materiais pedagógicos, brinquedos educativos, jornais e revistas. Cerca de 616 estudantes foram beneficiados pela iniciativa.

A coordenadora de projetos da Rede Educare pontua a importância da ação paraos jovens estudantes. “Colaborar com esses espaços significa contribuir diretamente para a formação de leitores e para o fortalecimento da educação pública. A biblioteca, essa sala de leitura que nós entregamos, é muito mais do que um lugar de livros. É um ambiente para esses alunos fazerem descobertas, sonharem, um ambiente de imaginação e de construção de conhecimento.

Bibliotecas comunitárias

Além das bibliotecas presentes nas escolas, existem as bibliotecas públicas que podem ser estaduais, municipais e comunitárias, que também se tornaram centros de convivência. Nestes locais são realizadas rodas de leitura, de conversa, palestras, contação de histórias e outras atividades. Ao todo são 267 bibliotecas municipais, 91 comunitárias e oito estaduais e todas recebem algum suporte da Fundação Pedro Calmon, órgão vinculado à Secretária de Cultura do Estado da Bahia (SecultBa).

A gerente do Sistema de Bibliotecas Públicas da Bahia, Ingrid da Paixão, ressalta a importância da existência desses espaços para a população. “São equipamentos culturais para desenvolver atividades propiciando acesso ao conhecimento para que o cidadão se torne uma pessoa consciente, que tenha uma perspectiva crítica da nossa realidade e atue nesse processo de transformação”, indica.

Um desses espaços que, mais que disponibilizar livros, tem estimulado a leitura é a Biblioteca Comunitária Infanto–juvenil Betty Coelho. No espaço especializado em literatura na Boca do Rio, um dos coordenadores, Douglas Almeida, fala do trabalho realizado especialmente com os mais jovens.

“A gente estimula o hábito da leitura através da oralidade, de recitar poemas, contação de histórias, da questão lúdica. A gente trata com ludicidade a nossa biblioteca”, aponta.