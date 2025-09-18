Cidade ao lado da Bahia é a segunda que mais fatura com água de coco

Produtores faturam em média R$ 150 mil por 50 hectares - Foto: Reprudução Intenet

Ela fica a cerca de 10 km de Juazeiro, na Bahia, não tem praia, mas é a segunda cidade no Brasil que mais ganha com a produção de coco. Nesta cidade, produtores podem faturar em média R$ 150 mil por 50 hectares.

Petrolina, no Sertão Pernambucano, produz uma média de 61 mil frutos por ano, por hectare. O produtor de coco pode ganhar de R$ 2.700 a R$ 3.000 por hectare. Na região, as plantações de cada produtor variam entre 6 e 50 hectares.

De acordo com dados da Pesquisa da Produção Agrícola Municipal (PAM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2024, a cidade de Petrolândia, também em Pernambuco, alcançou o 1º lugar no ranking de cidade que mais produziu coco. No ano passado, o município produziu 162 mil toneladas, no valor de R$ 113,4 milhões.

Importância da Bahia na produção de coco

Segundo Alexsandro Castro, gerente de agronegócio da PepsiCo Brasil, o estado da Bahia também tem relevância na produção do coco. “Temos 25 produtores, que representam 36% dos nossos parceiros”, disse.