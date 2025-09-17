Bahia surpreende e lidera corrida por indústria verde no Nordeste

Bahia apresentou propostas que somam R$ 39 bilhões - Foto: Reprodução

A Bahia desponta como protagonista da nova fase de industrialização brasileira. Na chamada pública de projetos da Nova Indústria Brasil (NIB), voltada para a região Nordeste, o estado apresentou propostas que somam R$ 39 bilhões, o maior volume entre todos os estados da região.

Unindo inovação, sustentabilidade e inclusão produtiva, a Bahia mostrou força industrial, potencial de liderança em setores estratégicos do futuro e que está preparada para liderar a agenda da nova indústria verde, inteligente e inclusiva. As propostas baianas estão distribuídas entre as cinco grandes áreas da chamada. São elas:

Setor automotivo e máquinas agrícolas: R$ 24,1 bilhões

Transição energética (armazenamento): R$ 5,8 bilhões

Bioeconomia e fármacos: R$ 4,1 bilhões

Hidrogênio verde: R$ 3 bilhões

Data centers verdes: R$ 1,39 bilhão

Propostas intersetoriais: R$ 406,5 milhões

“Diante de quem historicamente duvidou da nossa capacidade, respondemos com projetos que são o futuro da indústria brasileira. Esta parceria que construímos com o Governo Federal, os bancos de fomento e demais entidades parceiras, abriu a porta que o nosso dinamismo e a nossa vontade de fazer precisavam. Eu tenho plena certeza de que estamos diante de um ponto de virada, onde o Nordeste se consolida como a maior fronteira de investimento do país e um polo de desenvolvimento que irá, de forma definitiva, liderar a nova industrialização nacional”, afirma Rafael Fonteles, presidente do Consórcio Nordeste e governador do Piauí.

Bahia, motor da nova indústria brasileira

A chamada da NIB recebeu, no total, 246 propostas de todos os estados nordestinos, que somam R$ 127,8 bilhões, quase 13 vezes mais do que os R$ 10 bilhões inicialmente previstos. A Bahia, sozinha, foi responsável por cerca de 1/3 do valor total das propostas.

Além do volume, destaca-se também a qualidade dos projetos. Desses, 88% têm participação de Pequenas e Médias Empresas (PMEs), 73% contam com cooperação de instituições de ciência e tecnologia e cerca de 30% são apresentados em consórcio com outras empresas.

Essa articulação entre inovação, academia e setor produtivo coloca a Bahia na vanguarda da transformação industrial

Próximos passos

Agora, as propostas seguem para análise técnica, com conclusão prevista até 28 de novembro. Os projetos aprovados terão suporte customizado das instituições parceiras, incluindo crédito com condições diferenciadas, subvenções não reembolsáveis e participação societária, quando necessário.

A chamada, que foi lançada no mês de maio, dispôs R$ 10 bilhões em crédito para projetos estruturantes com foco em inovação, reindustrialização e desenvolvimento sustentável. O prazo para envio das propostas terminou dessa última segunda-feira, 15. Outras propostas foram inscritas em mais de um tema e somam R$ 406,5 milhões em demanda por crédito.

Parceria histórica pelo desenvolvimento

A Chamada Nordeste da Nova Indústria Brasil é fruto de uma parceria inédita entre BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste (BNB) e Finep. Além disso, conta com o apoio técnico da Sudene e do Consórcio Nordeste.

“O BNDES fez, em conjunto com as instituições parceiras e o Consórcio do Nordeste, um grande esforço de viagens e encontros empresariais, percorrendo todos os estados da Região Nordeste para apresentar a chamada de projetos. O resultado foi extraordinário e apontou o enorme potencial da região. Nosso compromisso é que os projetos consistentes serão atendidos, mesmo que para isso a gente tenha que elevar os valores incialmente alocados para essa chamada. Sob orientação do presidente Lula, o BNDES está de mãos dadas com o Nordeste para transformar boas ideias em oportunidades concretas", diz o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.