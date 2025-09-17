Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

Ferro verde abre caminho para aço sustentável na indústria automotiva

Vice-presidente da Brazil Iron aponta o ferro verde como chave para uma indústria automotiva realmente sustentável

17/09/2025 - 16:52 h
"Ferro verde" pode ser a chave para uma industria sustentável
"Ferro verde" pode ser a chave para uma industria sustentável

A indústria automotiva vem evoluindo cada vez mais com o passar do tempo, principalmente com o movimento de eletrificar os carros, porém, o vice-presidente da Brazil Iron, Emerson Souza, destacou diversos pontos cruciais desse processo durante a ABX25, nesta quarta-feira, 17.

“A indústria automobilística foi uma das primeiras no mundo a se mover nesse processo, já pela eletrificação dos carros. Mas de nada adianta termos carros elétricos se a produção continuar sendo feita com um aço que, na sua geração, elimina uma grande quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. A integração é fundamental”, afirmou Souza, em entrevista ao portal Times Brasil.

Somado a isso, ele ainda destacou a importância do material “ferro verde” para o meio ambiente.

“O ferro verde é um insumo produzido a partir do minério de ferro tradicional, mas com um processo totalmente descarbonizado. Ele é o único insumo que possibilita a transformação em aço verde, ou seja, uma matéria-prima para carros e para a indústria de base sem emissão de gases de efeito estufa”, afirmou Souza.

Ainda de acordo com Souza, somente 3% do minério de ferro mundial possui essa capacidade, e que o Brasil, mais especificamente a Bahia, apresenta condições favoráveis para esse material.

“O Brasil tem uma janela de oportunidade para entrar na vanguarda da descarbonização da indústria de base como um todo”, disse.

Além disso, ele salientou o interesse internacional sobre esse material. “A Ásia e a Europa já estão vendo a necessidade de produzir aço verde. A corrida pelo material é grande, e a indústria automotiva é uma das primeiras a buscar esse produto para construir carros que sejam verdes não apenas na condução, mas também na fabricação”.

O projeto na Bahia já inclui três etapas de beneficiamento até chegar ao ferro verde, que é tecnicamente conhecido com HBI

Além de gerar um produto mais amigável ao planeta, o processo cria empregos, arrecada impostos e aumenta o valor agregado da produção exportada”, concluiu.

Tags:

autos Bahia economia Ferro matéria prima

x