Como pagar multa de trânsito com 40% de desconto? Veja detalhes

Uma das coisas que os motoristas mais temem são as multas de trânsito, muito em função dos valores cobrados. Porém, poucos sabem que é possível ter até 40% de desconto nas penalizações. Isto porque, em 2020 o novo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) entrou em vigor com várias mudanças, incluindo essa possibilidade de desconto.

Para obter esse abatimento, o motorista precisa atender a alguns requisitos, que são eles: não poder recorrer a infração e ter que reconhecer a penalidade antes da disponibilização da notificação.

Como o desconto é possível?

Segundo o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), esse desconto é possível por conta da economia de custos obtida pela digitalização do processo, que evita a impressão das notificações e análises de recursos.

Já que, desta forma, todos os documentos são enviados de forma digital.

Porém, nem todos os órgãos de trânsito estão inclusos, com isso, é importante chegar se o órgão que emitiu sua multa aderiu ao sistema para ter o desconto.

Entenda como garantir seu desconto

1- Baixar o aplicativo da CDT

A primeira coisa que o usuário precisa fazer é instalar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT) em seu celular e fazer o login com sua conta GOV.br.

Caso não tenha um cadastro, você vai precisar inserir alguns dados:

CPF;

E-mail;

Senha;

Número da CNH;

Código do Renavam;

Placa do veículo;

Código de segurança.

2- Ativar o SNE

Depois de abrir e fazer o login no aplicativo, toque no ícone de três linhas e selecione a opção de “Preferências”. Após isso, busque a opção de "Sistema de Notificação Eletrônica – SNE", leia os termos de condições e marque a opção de concordar e toque em “aderir”.

Desta forma, o usuário vai começar a receber notificações de quando tomar alguma multa digitalmente.

Vale ressaltar que qualquer motorista ou proprietário de veículo automotor, seja ele pessoa física ou jurídica, pode aderir ao SNE.

3- Habilitar o veículo

O terceiro passo é cadastrar o veículo no SNE para que as infrações do mesmo sejam vinculadas ao seu perfil.

4- Consulte as multas e pague com desconto

Fazendo todos os passos, o último ponto é acessar a parte de “Infrações” para ver as multas recebidas após a adesão do sistema. Assim, com a notificação, selecione a opção de pagamento com 40%, caso não queira recorrer, ou 20%, caso não abra mão de defesa prévia.

Se o motorista receber a notificação impressa antes da opção aparecer no aplicativo, ele vai precisar esperar que ela saia no sistema digital para gerar o boleto e receber o desconto.

É importante lembrar que o boleto vai ser gerado com o valor reduzido, porém o pagamento precisa ser feito até a data de vencimento.

Além disso, os pontos adicionados na CNH vão ser adicionados independente do desconto do pagamento.