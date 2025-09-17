AUTOS
Como pagar multa de trânsito com 40% de desconto? Veja detalhes
Motoristas podem ter abatimento de até 40% em infrações pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT)
Uma das coisas que os motoristas mais temem são as multas de trânsito, muito em função dos valores cobrados. Porém, poucos sabem que é possível ter até 40% de desconto nas penalizações. Isto porque, em 2020 o novo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) entrou em vigor com várias mudanças, incluindo essa possibilidade de desconto.
Para obter esse abatimento, o motorista precisa atender a alguns requisitos, que são eles: não poder recorrer a infração e ter que reconhecer a penalidade antes da disponibilização da notificação.
Como o desconto é possível?
Segundo o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), esse desconto é possível por conta da economia de custos obtida pela digitalização do processo, que evita a impressão das notificações e análises de recursos.
Já que, desta forma, todos os documentos são enviados de forma digital.
Porém, nem todos os órgãos de trânsito estão inclusos, com isso, é importante chegar se o órgão que emitiu sua multa aderiu ao sistema para ter o desconto.
Entenda como garantir seu desconto
1- Baixar o aplicativo da CDT
A primeira coisa que o usuário precisa fazer é instalar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT) em seu celular e fazer o login com sua conta GOV.br.
- Caso não tenha um cadastro, você vai precisar inserir alguns dados:
- CPF;
- E-mail;
- Senha;
- Número da CNH;
- Código do Renavam;
- Placa do veículo;
- Código de segurança.
2- Ativar o SNE
Depois de abrir e fazer o login no aplicativo, toque no ícone de três linhas e selecione a opção de “Preferências”. Após isso, busque a opção de "Sistema de Notificação Eletrônica – SNE", leia os termos de condições e marque a opção de concordar e toque em “aderir”.
Desta forma, o usuário vai começar a receber notificações de quando tomar alguma multa digitalmente.
Vale ressaltar que qualquer motorista ou proprietário de veículo automotor, seja ele pessoa física ou jurídica, pode aderir ao SNE.
3- Habilitar o veículo
O terceiro passo é cadastrar o veículo no SNE para que as infrações do mesmo sejam vinculadas ao seu perfil.
4- Consulte as multas e pague com desconto
Fazendo todos os passos, o último ponto é acessar a parte de “Infrações” para ver as multas recebidas após a adesão do sistema. Assim, com a notificação, selecione a opção de pagamento com 40%, caso não queira recorrer, ou 20%, caso não abra mão de defesa prévia.
Se o motorista receber a notificação impressa antes da opção aparecer no aplicativo, ele vai precisar esperar que ela saia no sistema digital para gerar o boleto e receber o desconto.
É importante lembrar que o boleto vai ser gerado com o valor reduzido, porém o pagamento precisa ser feito até a data de vencimento.
Além disso, os pontos adicionados na CNH vão ser adicionados independente do desconto do pagamento.
