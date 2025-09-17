Toyota anuncia recall de dois modelos no Brasil por falha no painel

Atendimento já está disponível nas concessionárias da marca - Foto: Divulgação

A Toyota do Brasil iniciou um recall envolvendo os modelos RAV4 PHEV e GR Corolla devido a problemas no painel de instrumentos, que pode apagar durante a condução ou não ligar ao dar a partida. O anúncio foi feito oficialmente nesta quarta-feira, 17, e o atendimento já está disponível nas concessionárias da marca, apesar de ainda não constar no site oficial da Toyota.

No país, o chamado afeta:

327 unidades do RAV4 PHEV, SUV híbrido plug-in com painel de 12,3 polegadas e preço a partir de R$ 402.420;

194 unidades do GR Corolla, esportivo com versões entre R$ 416.990 e R$ 461.990.

A falha não impacta a versão híbrida convencional do RAV4, que parte de R$ 349.290 e não requer carregamento externo.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o SUV RAV4 PHEV, o reparo envolve reprogramação ou substituição do painel e começou em 11 de setembro. Já para o GR Corolla, a correção será feita apenas por reprogramação, com início do atendimento em 1º de outubro. Em ambos os casos, o serviço é gratuito para os proprietários.

A Toyota destacou que os modelos da Lexus, marca de luxo do grupo, não estão incluídos no recall nacional. No cenário internacional, a falha já afeta outros países, como os Estados Unidos, onde são abrangidos 10 modelos da Toyota e três da Lexus, totalizando 591 mil unidades.