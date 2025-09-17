Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARROS

Toyota anuncia recall de dois modelos no Brasil por falha no painel

Serviço de reparo será gratuito e envolve reprogramação ou substituição do painel

Luan Julião

Por Luan Julião

17/09/2025 - 15:49 h
Atendimento já está disponível nas concessionárias da marca
Atendimento já está disponível nas concessionárias da marca -

A Toyota do Brasil iniciou um recall envolvendo os modelos RAV4 PHEV e GR Corolla devido a problemas no painel de instrumentos, que pode apagar durante a condução ou não ligar ao dar a partida. O anúncio foi feito oficialmente nesta quarta-feira, 17, e o atendimento já está disponível nas concessionárias da marca, apesar de ainda não constar no site oficial da Toyota.

No país, o chamado afeta:

  • 327 unidades do RAV4 PHEV, SUV híbrido plug-in com painel de 12,3 polegadas e preço a partir de R$ 402.420;
  • 194 unidades do GR Corolla, esportivo com versões entre R$ 416.990 e R$ 461.990.

A falha não impacta a versão híbrida convencional do RAV4, que parte de R$ 349.290 e não requer carregamento externo.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Como pagar multa de trânsito com 40% de desconto? Veja detalhes
GM entra na briga dos elétricos no Brasil com rival do BYD Dolphin
Carros elétricos avançam no Brasil mesmo com juros altos e imposto maior

Para o SUV RAV4 PHEV, o reparo envolve reprogramação ou substituição do painel e começou em 11 de setembro. Já para o GR Corolla, a correção será feita apenas por reprogramação, com início do atendimento em 1º de outubro. Em ambos os casos, o serviço é gratuito para os proprietários.

A Toyota destacou que os modelos da Lexus, marca de luxo do grupo, não estão incluídos no recall nacional. No cenário internacional, a falha já afeta outros países, como os Estados Unidos, onde são abrangidos 10 modelos da Toyota e três da Lexus, totalizando 591 mil unidades.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autos brasil carros recall Toyota

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Atendimento já está disponível nas concessionárias da marca
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

Atendimento já está disponível nas concessionárias da marca
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

Atendimento já está disponível nas concessionárias da marca
Play

SUV chinês 100% elétrico chega ao Brasil com 413km de autonomia

Atendimento já está disponível nas concessionárias da marca
Play

Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas e traz novo visual imponente

x