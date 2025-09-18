Bahia lidera investimentos bilionários em projetos estratégicos junto ao Consórcio Nordeste

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou de encontro do Consórcio do Nordeste - Foto: Daniel Senna/GOVBA

A Bahia foi o estado com o maior número de propostas apresentadas na Chamada Nordeste, uma iniciativa inédita do Consórcio Nordeste, em parceria com BNDES, FINEP, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal, que vai disponibilizar R$10 bilhões para financiar e apoiar planos de negócio, que contemplem investimentos privados estratégicos na região.

Com 63 projetos que somam R$39 bilhões de demanda por crédito, a Bahia liderou o ranking de propostas de investimentos, superando sozinha em mais de três vezes o valor total disponibilizado para os nove estados nordestinos, mostrando que há uma grande demanda do estado por investimentos para o setor.

Os projetos foram apresentados durante a COP Nordeste, encontro organizado em Fortaleza, como reunião preparatória para a COP 30, que será realizada no Pará, em novembro.

Segundo o governador Jerônimo Rodrigues, o desempenho da Bahia demonstra a maturidade do setor produtivo do estado e sua sintonia com os desafios do desenvolvimento sustentável. “Temos projetos robustos e inovadores que vão gerar empregos, renda e acelerar a transição energética na Bahia e no Nordeste. O protagonismo baiano é fruto de planejamento e diálogo com o setor produtivo e os investidores”, afirmou o chefe do Executivo baiano.

Ao todo, a Chamada Nordeste recebeu 246 projetos oriundos de empresas, cooperativas e consórcios. Embora focada no Nordeste, a chamada atraiu interesse nacional com um terço das propostas vindo de empresas sediadas em outros estados brasileiros. Mesmo nesse cenário competitivo, a Bahia se destacou com a atração da maior quantidade de iniciativas, reforçando sua posição de polo de investimentos regionais.

O edital Chamada Nordeste garante apoio para cinco áreas consideradas prioritárias: energias renováveis com foco em armazenamento, bioeconomia, hidrogênio verde, implantação de data centers verdes e desenvolvimento da indústria automotiva e de máquinas agrícolas. Os projetos inscritos apresentaram orçamento mínimo de R$ 10 milhões, incluindo infraestrutura, equipamentos e atividades de pesquisa e inovação.