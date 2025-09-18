Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADES

Bahia lidera investimentos bilionários em projetos estratégicos junto ao Consórcio Nordeste

Estado liderou o ranking de propostas de investimentos apresentadas, que somam R$39 bilhões de demanda por crédito

Redação

Por Redação

18/09/2025 - 9:48 h | Atualizada em 18/09/2025 - 10:49
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou de encontro do Consórcio do Nordeste
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou de encontro do Consórcio do Nordeste -

A Bahia foi o estado com o maior número de propostas apresentadas na Chamada Nordeste, uma iniciativa inédita do Consórcio Nordeste, em parceria com BNDES, FINEP, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal, que vai disponibilizar R$10 bilhões para financiar e apoiar planos de negócio, que contemplem investimentos privados estratégicos na região.

Com 63 projetos que somam R$39 bilhões de demanda por crédito, a Bahia liderou o ranking de propostas de investimentos, superando sozinha em mais de três vezes o valor total disponibilizado para os nove estados nordestinos, mostrando que há uma grande demanda do estado por investimentos para o setor.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os projetos foram apresentados durante a COP Nordeste, encontro organizado em Fortaleza, como reunião preparatória para a COP 30, que será realizada no Pará, em novembro.

Segundo o governador Jerônimo Rodrigues, o desempenho da Bahia demonstra a maturidade do setor produtivo do estado e sua sintonia com os desafios do desenvolvimento sustentável. “Temos projetos robustos e inovadores que vão gerar empregos, renda e acelerar a transição energética na Bahia e no Nordeste. O protagonismo baiano é fruto de planejamento e diálogo com o setor produtivo e os investidores”, afirmou o chefe do Executivo baiano.

Leia Também:

Lula apoia redução de pena a golpistas, mas nega anistia a Bolsonaro
Confira como votou a bancada baiana na urgência da anistia a golpistas
Presidente do União Brasil vira alvo de investigação que mira o PCC

Ao todo, a Chamada Nordeste recebeu 246 projetos oriundos de empresas, cooperativas e consórcios. Embora focada no Nordeste, a chamada atraiu interesse nacional com um terço das propostas vindo de empresas sediadas em outros estados brasileiros. Mesmo nesse cenário competitivo, a Bahia se destacou com a atração da maior quantidade de iniciativas, reforçando sua posição de polo de investimentos regionais.

O edital Chamada Nordeste garante apoio para cinco áreas consideradas prioritárias: energias renováveis com foco em armazenamento, bioeconomia, hidrogênio verde, implantação de data centers verdes e desenvolvimento da indústria automotiva e de máquinas agrícolas. Os projetos inscritos apresentaram orçamento mínimo de R$ 10 milhões, incluindo infraestrutura, equipamentos e atividades de pesquisa e inovação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

chamada nordeste consórcio do nordeste Investimentos Jerônimo Rodrigues

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou de encontro do Consórcio do Nordeste
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou de encontro do Consórcio do Nordeste
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou de encontro do Consórcio do Nordeste
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou de encontro do Consórcio do Nordeste
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x